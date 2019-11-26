HABER

2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.11.2019 11:22 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçesinin görüşmelerine başlandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplanan komisyonda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yanı sıra GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı, Türkiye Uzay Ajansı bütçeleri ile Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporu ele alınacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlığının bütçesinin sunumuna başladı.

Daha sağlıklı bir hayat için hareket etmeye dair birkaç önemli bilgiDaha sağlıklı bir hayat için hareket etmeye dair birkaç önemli bilgi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “CHP siyaset değil, yalan üretiyor.”Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “CHP siyaset değil, yalan üretiyor.”
'Beştepe'ye giden CHP'li iddialarıyla ilgili yeni açıklama'Beştepe'ye giden CHP'li iddialarıyla ilgili yeni açıklama
Anahtar Kelimeler:
2020 yılı bütçesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TBMM TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Uğur Dündar adı geçer geçmez canlı yayına bağlandı!

Uğur Dündar adı geçer geçmez canlı yayına bağlandı!

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Resmi Gazete'de yayımlandı! İki bakanlıkta değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! İki bakanlıkta değişiklik

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Beştepe'ye giden CHP'li iddialarıyla ilgili yeni açıklama

'Beştepe'ye giden CHP'li iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Rahmi Turan'ın yeni yazısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce ve okurlarından özür diledi

Rahmi Turan özür diledi!

Uğur Dündar adı geçer geçmez Habertürk canlı yayınına bağlandı! Talat Atilla iddialarına böyle cevap verdi!

Uğur Dündar adı geçer geçmez canlı yayına bağlandı!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

Talat Atilla'dan yeni açıklama! CHP'ye 'kumpas' yanıtı

Talat Atilla'dan yeni açıklama!

Türkiye ile Katar arasında 7 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Katar arasında 7 anlaşma imzalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.