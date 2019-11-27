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2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.11.2019 10:26 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığının bütçesinin görüşmelerine başlandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının bütçesinin görüşmelerine başlandı.

AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplanan komisyonda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sunum yapıyor.

Komisyonda, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin yanı sıra Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Yatırımcı Tazmin Merkezi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayıştay raporu ele alınacak.

- CHP'li milletvekillerinden pankartlı protesto

CHP'li milletvekilleri komisyon salonunda oturdukları sıralara, "Sayın Bakan Bakın Burası Çok Daha Önemli Fatura Can Yakıyor", "Sayın Bakan Bakın Burası Çok Daha Önemli Esnaf Perişan Çiftçi Çaresiz Sokaklar İşsiz Dolu", "Gelir Adaletsizliği Arttı", "İşsizlik Patladı Sokaklar İşsiz Dolu" yazılı dövizler yerleştirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, toplantının başında usule ilişkin söz istedi.

Komisyon Başkanı Elvan'ın söz vermemesi üzerine Bekaroğlu, "Ben biraz sonra burada konuşacağım. Sayın Bakan ekonominin aleyhine konuşanları neredeyse terörist ilan etti. Eğer beni terörist ilan ederse ben nasıl konuşacağım? Bu usulle ilgili değil mi?" dedi.

Bekaroğlu, Başkan Elvan'ın bu konunun usulle ilgisi olmadığını belirtmesi ve söz vermemesine tepki gösterdi.

Bunun üzerine AK Parti'li milletvekilleri de Bekaroğlu'na tepki gösterdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, daha sonra sunumuna başladı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

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