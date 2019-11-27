2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, 2019 yılında 178,7 milyar liralık vergiden vazgeçileceğinin tahmin edildiğini belirterek, "Bu tutar, 125 milyar liralık bütçe açığının çok çok üzerindedir. Vergi istisna ve muafiyetlerine ilişkin teşvikler dikkatle verilmelidir." dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının bütçesinin görüşmeleri sürüyor. CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, 2020 yılı bütçesinin sunumunun Hazine ve Maliye Bakanlığı yerine Cumhurbaşkanlığı tarafından yapıldığını vurgulayarak, "Dünyada bütçe hazırlayıp sunmayan veya bütçesine sahip olmayan başka bir Bakanlık var mı?" ifadesini kullandı. Aralık 2018 tarihi itibarıyla faal kurumlar vergisi mükellefi sayısının 806 bin 622 olduğunu, ilk bindeki kurumların, toplanan kurumlar vergisinin yaklaşık yüzde 80'ini ödediğini anlatan Kuşoğlu, aynı yılda net vergi tahsilatı 621 milyar lirayken, vazgeçilen vergi tutarının 132 milyar lira olduğunu söyledi. Kuşoğlu, bunun vergi reformuyla düzeltilmesi gerektiğini dile getirdi.

Özel bankaların gelecek yıl başından itibaren vergi tahsilatı yapamayacağını, sadece kamu bankalarının gerçekleştirebileceğini belirten Kuşoğlu, bu konuda etki analizi yapılmasının önemine işaret etti. Kuşoğlu, Türkiye'de yaklaşık 28 milyon kişinin çalışma hayatında olduğunu, bunların çoğunluğunun asgari ücretle çalıştıklarını savunarak, "Orta sınıf yok oluyor." eleştirisinde bulundu. Hazine ve Maliye Bakanlığının şeffaf ve hesap verebilir olması gerektiğini vurgulayan Kuşoğlu, bütçenin hayırlı olması temennisinde bulundu. - "Kortizonu bastınız" HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomi, istihdam ve yüksek enflasyon gibi sorunların çözümüne yönelik önlemler almadığını iddia etti. Hükümetin, geçen yılın bütçesi için ilave borçlanma yetkisi aldığını hatırlatan Paylan, bunun Meclisin bütçe hakkını gasbettiğini ileri sürdü. Paylan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrası ekonomik sorunların ortaya çıktığını ve ekonominin çakıldığını öne sürerek, "Kanserin tedavisi ameliyatla olur. Siz kortizonu bastınız. Demokrasi krizi, ekonomik krizi tetikledi. Çare demokratik ve ekonomik reformlardan geçiyor." diye konuştu.

Hükümetin, dolar ve avroda yüksek faizle borçlandığını iddia eden Paylan, öte yandan iktidarın tek bir ekonomik reformu hayata geçirmediğini savundu. Paylan, hükümetin düşük zamlar verdiği hanehalkının, bankalardan daha çok borçlanmasını istediğini ileri sürerek, "Bu bütçe sarayların, lüksün, faiz bütçesidir. Erbakan Hoca hayatta olsa 'sizi gidi faizciler sizi.' derdi." ifadesini kullandı. Bakanlığın, tek bir lira vergi ödemeyen ancak lüks yaşam sürenlere bu paraları nereden bulduğunu sormadığını iddia eden Paylan, "bazı mali müşavirlerin, vergi kaçırılması konusunda mükelleflerine yol gösterdiğini" savundu. Paylan, Bakanlığın, Man Adası ve Malta'ya vergi dairesi açılması önerisini geçen yılki bütçe görüşmelerinde dile getirdiğini anımsatarak, "Bu bilgilendirmenin yapılmamasının nedeni, listelerdeki yandaş şirketler mi?" sorusunu yöneltti. Eski bir Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Berat Albayrak'ın termik santrallerin çevreye uyumuna yönelik düzenlemenin süresinin uzatılmayacağı yönünde açıklamalar yaptığını anlatan Paylan, bu sürenin uzatıldığını belirtti.

Paylan, ABD'de herkesin vergi idaresinden korktuğunu ancak Türkiye'de hiç kimsenin vergi idaresinden korkmadığını da ileri sürdü. - "(Babacan'ın açıklamaları) Yazık, gerçekten çok yazık" MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türkiye'de basit, sade, herkesin mali gücüne göre vergi ödediği bir sistem kurulması gerektiğini belirterek, adil, tabana yayılmış ve hakkaniyetli bir vergi reformunun önemine işaret etti. MHP'li Kalaycı, Türkiye'de vergi muafiyet ve istisnalarına yönelik teşvikler verildiğini ancak bunların sonuçlarına yönelik incelemeler yapılmadığını söyledi. Kalaycı, "Rastgele teşvik verilirse kaynaklar heba olmaktadır. 2019 yılında 178,7 milyar liralık vergiden vazgeçileceği tahmin ediliyor. Bu tutar, 125 milyar liralık bütçe açığının çok çok üzerindedir. Vergi istisna ve muafiyetlerine ilişkin teşvikler dikkatle verilmelidir." diye konuştu. Kayıt dışılıkla mücadele ve vergi bilincinin yerleştirilmesinde mali müşavirlik mesleğinin önemli olduğunu vurgulayan Kalaycı, kayıt dışı ve kara parayla mücadele edilmesi gerektiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni itibarsızlaştırmak için her türlü tertibatın yapıldığını savunan Kalaycı, dün bir televizyon kanalında görüşlerini açıklayan eski bakanlardan Ali Babacan'ın da söz konusu sistemi boş ve mesnetsiz iddialarla eleştirdiğini söyledi. Mustafa Kalaycı, "Yazık, gerçekten çok yazık. Gerçeklerden ve yaşadığımız gelişmelerden bihaber bir değerlendirme." dedi. Türkiye'nin varlığını ve geleceğini hedef alan tehdit, tehlike ve tuzaklarla dolu çok zor ve sancılı bir dönemden geçtiğini ifade eden Kalaycı, "Bu yaşananları bilmemek için ya uzaydan gelmiş birisi olmak lazım ya da akıl, izan, vicdan ve insaftan mahrum kalmış biri olmak gerekiyor. Yaşanan tüm bu olumsuz gelişmelerin uzun süre belirsizliğe yol açtığını, güven ve istikrar ortamına zarar verdiğini, Türkiye ekonomisine önemli bir maliyet yüklediğini görmek ve kabul etmek gerekir." değerlendirmelerinde bulundu. Türkiye'nin teröre ve emperyalizmin kumpaslarına izin vermediğine dikkati çeken Kalaycı, bugün uluslararası derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ekonomisine yönelik büyüme tahminlerini revize ettiğini hatırlattı.

Ülke ekonomisinin bu yılı pozitif büyüme yakalayacağına yönelik beklentisini dile getiren Kalaycı, yatırım, üretim ve istihdamı sürekli kılacak üretim ekonomisinin oluşturulması gerektiğini ifade etti. - "Aslında tam çakılmadır" İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, hükümetin sahip olduğu medya gücünü kullanarak verileri eğip büktüğünü ve olumlu algı yarattığını iddia etti. Bakan Albayrak'ın tamamen günü kurtarmaya yönelik ve piyasayı bozucu çalışmalara imza attığını, bunların gelecekte toplumun ödeyeceği faturaya ekleneceğini ileri süren Yılmaz, gerçeklerin böyle olmadığını ortaya koyan ekonomistlerin teröristlerle bir tutulduğunu öne sürdü. Yılmaz, ekonominin iyi olması halinde vatandaşın bu kişilerin eleştirilerine itibar etmeyeceğine dikkati çekti. Yılmaz, "Ekonomik gidişatla ilgili yumuşak iniş diye tabir ettiğiniz aslında tam çakılmadır." diye konuştu. Cari açığın kapanmasının, iç talep ve ara malı ithalatında yaşanan keskin düşüşten kaynaklandığını savunan Yılmaz, cari açık kapatılırken işsizliğin arttığını anlattı.

TÜİK verilerinin artık eskisi kadar güvenilir olmadığını, öte yandan Merkez Bankası'nın itibar kaybı yaşadığını iddia eden Yılmaz, iktidarı eleştirirken "eski müttefikiniz FETÖ" ifadesini kullandı. Bunun üzerine AK Parti'li milletvekilleri Yılmaz'a tepki gösterdi. Enflasyonun kağıt üzerinde düşürülebileceğini ancak gerçekte bunun mümkün olamayacağını savunan Yılmaz, "faizlerin düşük olmasının enflasyonda düşüş sağlayacağı" tezini anımsatarak, "Eğer Sayın Cumhurbaşkanı samimiyse faizleri sıfıra indirmelisiniz ki enflasyon da yüzde sıfıra insin." dedi. - "Mali müşavirlerden özür dilesin" AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, mali müşavir olduğunu belirterek, Paylan'ın bu meslek grubuna yönelik sözlerinden dolayı özür dilemesini istedi. İYİ Parti'li Yılmaz'ın, AK Parti'ye yönelik kullandığı "FETÖ müttefiki" ifadesinin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Öztürk, Yılmaz'ın kendilerinden özür dilemesini istedi. Ekonomiye yönelik ağır eleştirilere ilişkin "Komşumun evi yansa da yumurtamı pişirsem" diyen anlayıştan kurtulmak gerektiğine işaret eden Öztürk, "Hükümet, Türkiye'nin hükümetidir. Hükümet zaafa uğrarsa, herkes zarar uğrar. Bunu unutmamak gerekir. Ben, muhalefetimizi sorumlu muhalefete davet ediyorum. Güveni tesis etmek, başta hükümetin, hükümet partisinin olmakla birlikte diğer siyasi partilerin de görevidir." değerlendirmelerinde bulundu.