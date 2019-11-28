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2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.11.2019 10:16 | Son Güncelleme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçesinin görüşmelerine başlandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçesinin görüşmelerine başlandı.

AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplanan komisyonda ,Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçesinin yanı sıra Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile Hava Alanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'nin kesin hesap ve Sayıştay raporları da ele alınacak.

Toplantı öncesi CHP milletvekilleri, Tekirdağ Çorlu ve Ankara'da meydana gelen tren kazasına ilişkin dövizleri göstererek sorumluların adalet önünde hesap vermelerini istedi. AK Parti'li milletvekilleri de CHP'li milletvekillerinin kameralar önünde şov yaptıklarını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan bütçe sunumuna başlandı.

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2018 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

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