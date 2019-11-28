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2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.11.2019 14:44 | Son Güncelleme

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu: - "Yatırımların yüzde 70'i Marmara Bölgesi'ne yapılıyor. Bu durum Anadolu'nun diğer bölgeleri ve Türkiye için büyük bir sıkıntıya neden olarak, bölgesel dengesizlik oluşturuyor" - AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar: - "Hava yolunu, halkın yolu yaptık. Bizden önceki dönemlerde hava yolculuğunu yapanlar birbirini tanıyordu şimdi uçaklara binenler birbirini tanımıyor. Çünkü halk uçaklara biniyor"

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, yatırımların yüzde 70'inin Marmara Bölgesi'ne yapıldığını belirterek, bu durumun bölgesel dengesizlik oluşturduğunu ifade etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2020 yılı bütçesi görüşmeleri devam ediyor.

CHP Ankara Milletvekili Kuşoğlu, yatırımlar yapılırken bölgeler arasındaki dengenin göz önünde bulundurulmadığını ileri sürdü.

Anadolu'nun yatırımlardan daha az faydalandığını söyleyen Kuşoğlu, "Yatırımların yüzde 70'i Marmara bölgesinde yapılıyor. Bu durum Anadolu'nun diğer bölgeleri ve Türkiye için büyük bir sıkıntıya neden olarak, bölgesel dengesizlik oluşturuyor. Nüfus bir bölgeye kayıyor. İstanbul tek başına Türkiye'nin vergi gelirinin yarısını oluşturuyor. Bu konuların üzerinde durulması gerekir." diye konuştu.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, ulaştırma politikaları ve altyapı yatırımlarının milli menfaat ve vatandaşların refahını esas alan bir anlayışla belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Aksu, şoförlerin sorunlarına da değinerek, "Şoför esnafımıza ucuz mazot ve araç aldıklarında ÖTV ile KDV avantajı sağlanmalı. Bu vatandaşlarımıza yıpranma payının verilmesi de gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, İstanbul'daki üçüncü köprü projesi fizibilite çalışmalarının yeterince yapılmadan hayata geçirildiğini savundu.

Nuhoğlu, "Üçüncü köprü İstanbul şehir içi trafiğine çözüm olacak diye yapıldı. O dönem devletin bazı kurumları ciddi çalışmalar yaptı ancak en olumsuz olan güzergah tercih edildi. Üçüncü köprünün İstanbul trafiğine katsısı yüzde 1 ile 1,5 civarındadır. Burada talan, soygun ve yolsuzluk şüpheleri ortaya çıkıyor." dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, kamu özel iş birliğiyle hayata geçirilen projelerle devletin hem bugünün hem de yarınının ipotek altına alındığını ileri sürdü.

Paylan, Sağlık Bakanlığının kamu özel iş birliğinden vazgeçtiğini duyurduğunu, aynı şekilde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının da bu modelden vazgeçmesi gerektiğini dile getirdi.

Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen tren kazasını anımsatan Paylan, sorumlulardan kimsenin istifa etmediğini ve adalet önünde hesap vermediğini savundu.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, AK Parti'nin 18. bütçesini yaptığını belirterek, "Yolun medeniyet olduğunu benimsemiş bir kültüre sahibiz. Hava yolunu halkın yolu yaptık. Bizden önceki dönemlerde hava yolculuğunu yapanlar birbirini tanıyordu şimdi uçaklara binenler birbirini tanımıyor. Çünkü halk uçaklara biniyor. Vatandaşlarımız 50 TL'ye uçak bileti alabiliyor. Ayrıca kara yollarımızı bölerek gönülleri birleştirdik. Duble yollarla Türkiye'nin her noktasına ulaşımı kolaylaştırdık." şeklinde konuştu.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da kamu özel iş birliği projelerine ilişkin tartışmaların yaşandığını belirterek, buna ilişkin çerçeve kanunun çıkarılmasını beklediklerini dile getirdi.

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2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

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