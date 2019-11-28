2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, yatırımların yüzde 70'inin Marmara Bölgesi'ne yapıldığını belirterek, bu durumun bölgesel dengesizlik oluşturduğunu ifade etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2020 yılı bütçesi görüşmeleri devam ediyor.

CHP Ankara Milletvekili Kuşoğlu, yatırımlar yapılırken bölgeler arasındaki dengenin göz önünde bulundurulmadığını ileri sürdü.

Anadolu'nun yatırımlardan daha az faydalandığını söyleyen Kuşoğlu, "Yatırımların yüzde 70'i Marmara bölgesinde yapılıyor. Bu durum Anadolu'nun diğer bölgeleri ve Türkiye için büyük bir sıkıntıya neden olarak, bölgesel dengesizlik oluşturuyor. Nüfus bir bölgeye kayıyor. İstanbul tek başına Türkiye'nin vergi gelirinin yarısını oluşturuyor. Bu konuların üzerinde durulması gerekir." diye konuştu.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, ulaştırma politikaları ve altyapı yatırımlarının milli menfaat ve vatandaşların refahını esas alan bir anlayışla belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Aksu, şoförlerin sorunlarına da değinerek, "Şoför esnafımıza ucuz mazot ve araç aldıklarında ÖTV ile KDV avantajı sağlanmalı. Bu vatandaşlarımıza yıpranma payının verilmesi de gerekir." değerlendirmesinde bulundu.