2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

Bütçeler üzerinde söz alan CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Türk devlet geleneğinin daima ikili sisteme sahip olduğunu belirterek, "Şimdi iki bin yıllık bu devlet geleneğini değiştirip Başbakanlığı kaldırdık. Niye kaldırdık? Bunun cevabını kimse şimdiye kadar veremedi." dedi.

Kuşoğlu, "Şimdiye kadar ikili sisteme sahiptik ve şimdi bu sistem çalışmıyor. Yürütme deyince seçilmiş tek kişi var, Cumhurbaşkanı. Daha önce Başbakan, bakanlar, seçilmiş insanlardan oluşuyordu. Şimdi sadece tek kişi var, o da Cumhurbaşkanı." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlıkların yeniden yapılandırması kapsamında bazı bakanlıkların hantal hale geldiğini öne süren Kuşoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığının, bazı imamlara, İslam konusunda daha iyi bilgi sahibi olmaları amacıyla eğitim vermesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, bir dönem bırakın Kürtçe konuşmayı, Kürtçe kaset bile dinlediği zaman sonunun nereye gidebileceğinin hesaplanamadığını belirterek, "Şimdi istediğiniz gibi konuşuyorsunuz." dedi.