2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Barış Pınarı Harekatı kapsamında 4 bin kilometrekareyi aşkın alanı terörden arındırdıklarını ve sahadaki kararlı duruşu diplomatik hamlelerle perçinlediklerini söyledi. Oktay, TBMM Genel Kurulunda görüşmelerine başlanılan 2020 Yılı Merkezi Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu'nun sunuş konuşmasında, "Reel kesim destekleri için bütçemizden 44,5 milyar lira kaynak ayırmaktayız. Böylece son iki yıl içinde önemli ölçüde arttırdığımız reel sektör desteklerine 2020 yılında da devam ederek özel sektör aracılığıyla büyüme stratejimizi sürdürmekteyiz." dedi. İşletmelerin 2020 yılında sosyal güvenlik kurumuna ödenmesi gereken 25,3 milyar lira tutarındaki işveren priminin bütçeden karşılanacağını bildiren Oktay, Hazine destekli kefaletle sağlanan krediler çerçevesinde 2020 yılı bütçesinde 5 milyar lira kaynak ayrıldığını söyledi. "İhracatçımızın rekabetçi gücünü artırmak amacıyla bütçeden ihracat destekleri kapsamında 3,8 milyar lira harcamayı hedeflemekteyiz." ifadelerini kullanan Oktay, Ziraat Bankası aracılığıyla tarımsal kredilere verilen faiz destek tutarını yaklaşık yüzde 23 artırarak 4,2 milyar liraya çıkaracaklarını belirtti.

- "KOSGEB bütçesine 1,4 milyar lira" Oktay, Halk Bankası aracılığıyla 2020 yılında kullandırılacak esnaf kredileri için faiz desteği olarak 2,2 milyar, KOSGEB bütçesine ise 1,4 milyar lira kaynak ayıracaklarını dile getirdi. Oktay, 2020 yılı bütçesinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı aracılığıyla kullandırılmak üzere teşvik ödemeleri kapsamında 1 milyar lira kaynak ayırdıklarını belirterek, "Bütçemizden başta TÜBİTAK olmak üzere kamu ve özel sektör Ar-Ge harcamalarına destek sağlarken, diğer taraftan vergi ve diğer mevzuat düzenlemeleri vasıtasıyla özel sektör Ar-Ge yatırımları için önemli katkı veriyoruz. Bu amaçlarla 2020 yılı bütçemizde yaklaşık 5,5 milyar lira kaynak ayırmaktayız." ifadelerini kullandı. Dijital Türkiye Platformu üzerinde 9 Aralık 2019 itibarıyla 44 milyondan fazla kullanıcı sayısına erişildiğini, 638 kurum ve kuruluşa ait toplam 5 bin 115 hizmet sunulduğunu kaydeden Oktay, sıfır belge politikası çalışmaları kapsamında toplam 111 adet sürecin sadeleştirildiğini, hizmet başına düşen ortalama belge sayısının 3,8 iken yapılan çalışmalar neticesinde talep edilen ortalama belge sayısının 0,34'e düşürüldüğünü, hedeflerinin bunu sıfıra indirmek olduğunu söyledi.

- "Devlet katkısı tutarı 25,6 milyar liraya ulaşacak" Oktay, 2020 yılında Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamında bütçeden aktarılacak devlet katkısı tutarının 5,1 milyar liraya ulaşmasını öngördüklerini, böylece 2020 yılı sonunda bütçeden karşılanan toplam devlet katkısı tutarının 25,6 milyar lira olacağını kaydetti. Oktay, 2002-2019 Ekim döneminde kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyonun oldukça üzerinde artış sağladıklarını belirterek, konuşmasına şöyle devam etti: "Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2002 Aralık ayında 392 lira iken 2019 Ekim ayında 3 bin 707 liraya çıkarıldı, artış oranı yüzde 846'ya ulaştı. Aile yardımı ödeneği dahil ortalama memur maaşı 2002 Aralık ayında 578 lira iken 2019 Ekim ayında 4 bin 483 liraya çıkarıldı, artış oranı yüzde 676'ya ulaştı. Muhtar aylığı 2002 Aralık ayında 97 lira iken 2019 Ekim ayında 2 bin 027 liraya çıkarıldı, artış yüzde bin 982'ye ulaştı. Güvenlik korucularının ücretleri 2002 Aralık ayında 236 lira iken 2019 Ekim ayında 2 bin 162 liraya çıkarıldı, artış yüzde 815'e ulaştı."

- "Birinci yargı paketiyle birçok yenilik getirildi" Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin 30 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığını hatırlatan Oktay, belgenin, toplumsal taleplerin karşılanmasını, vatandaşların etkili ve daha kaliteli adalet hizmetini makul sürede alabilmelerini sağlamak amacıyla katılımcı bir anlayışla hazırlandığını söyledi. Strateji Belgesi'ne yönelik yoğun toplumsal ilginin, doğru istikamette olunduğunun göstergesi olduğuna işaret eden Oktay, yasalaşan birinci yargı paketi kapsamında birçok yeniliğin getirildiğini vurguladı. İfade özgürlüğünün güvencesinin artırılması, soruşturma aşamasında tutukluluk sürelerine azami sınır getirilmesi, hukuk mesleklerine giriş sınavının getirilmesi, yeni muhakeme ve yargılama usullerinin getirilmesi ve avukatlara hususi damgalı pasaport verilmesinin bu yeniliklerden bazıları olduğunu anlatan Oktay, "2020 yılında da yeni reform paketleriyle sistemimizi daha güçlü hale getirmeyi hedeflemekteyiz. Bu konudaki kararlığımız tamdır." diye konuştu.

- "Açık kapı politikası ezberleri bozdu" Türkiye'nin sahada ve masada güçlü olmaya dayanan girişimci ve insani dış politikasının milli menfaatlere, bölgenin ve dünyanın barış ve istikrarına, insanın refah ve huzuruna odaklanan bir yaklaşımla uygulanmaya devam edeceğini kaydeden Oktay şöyle konuştu: "Dünya, küresel düzeyde istikrarsızlık, belirsizlik ve ciddi sınamalarla mücadele halindedir. Böylesi bir ortamda hayata geçirdiğimiz insani dış politika ve Cumhurbaşkanımızın 'Dünya 5'ten büyüktür' söylemiyle küresel sistemin çarpıklıklarına Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üzerinden yönelttiğimiz eleştiriler, dünya çapında yankı bulmuştur. Suriye'de yaşanan insani krize karşı yürüttüğümüz açık kapı politikası ve dünya mazlumlarına her şartta kol kanat geriyor olmamız var olan ezberleri bozmuştur. Suriye meselesi, en hayati dış politika başlıklarından birisi olarak gündemimizdeki yerini korumaktadır. Ülkemizde bulunan sığınmacıların ülkelerine gönüllü ve güvenli geri dönüşleri, ancak Suriye'nin yeniden huzura, güvene ve istikrara kavuşmasıyla mümkündür."

- "Harekat, terör tamamıyla temizlenene kadar sürecek" Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi, bölge halkının PKK-YPG-PYD ve DEAŞ baskısından kurtarılması ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine güven içerisinde dönmeleri için uygun ortamın oluşturulması, Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazasına katkı verilmesinin hedeflendiğinin altını çizen Oktay, "Bu doğrultuda 4 bin kilometrekareyi aşkın alanı bilfiil terörden arındırdık ve sahadaki kararlı duruşumuzu diplomatik hamlelerle perçinledik. Aynı zamanda ABD ve Rusya ile sağlanan mutabakatlarla harekatın meşruiyetinin tescil edilmesini ve güvenli bölgenin tanınmasını sağladık. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terörle mücadelemiz bu alanda terör tamamıyla temizlenene kadar sürecektir." değerlendirmesinde bulundu. - "Ülkemizin izlediği tavizsiz politika" Oktay, "Dış politikada kararlı duruşumuzun bir diğer örneği, Doğu Akdeniz'de son dönemde tırmanan hidrokarbon kaynaklarının paylaşım sorununa karşı ülkemizin izlediği tavizsiz politikadır. Bu konudaki kararlılığımızı, etkin diplomatik girişimlerimiz yanında sahada arama faaliyetlerimiz dahil uygulamalarımızla da gösteriyoruz." yorumunu yaptı.

Oktay şöyle devam etti: "Libya ile imzaladığımız Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası ile karşılıklı iki kıyıyı dostluk köprüsüyle birbirine bağlamış durumdayız. Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilip Sayın Cumhurbaşkanımızın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanan bu anlaşma, dün itibariyle Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi tarafından da onaylanmıştır. Türkiye ne Kıbrıs'ta ne Ege'de ne de Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarından en küçük bir taviz vermeyecektir. Ülkemiz, bölgede yaşanan belirsizliklerden yakından etkilenirken Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve NATO gibi kuruluşlar bu süreçte Türkiye'ye karşı üzerlerine düşen sorumluluklarını ne yazık ki yerine getirmemişlerdir. Tüm bunlara rağmen Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz 'kendi göbeğini kendi kesmeyi' bilmiş, uluslararası alanda söz sahibi, güçlü bir aktör haline gelmiştir." - "Yurt dışına kaçan hainler hesap vermekten kaçamamaktadır" Yurt içinde ve yurt dışında terörle kararlılıkla mücadele ettiklerini söyleyen Oktay, "Güvenlik güçlerimiz ve silahlı kuvvetlerimizin etkin, caydırıcı ve saygın nitelikleriyle yurt içinde Kıran ve yurt dışında da Pençe gibi operasyonları başarıyla sürdürerek terör tehdidini kaynağında yok etmektedir. Türk milletine ihanet eden FETÖ üyeleri gibi yurt dışına kaçarak kurtulacağını zanneden hainler de Türk adaletine hesap vermekten kaçamamaktadır. Nerede olurlarsa olsunlar bulup adalete teslim etmeye devam edeceğiz." dedi.

"Artık başka ülkelerin belirlediği çerçevede değil kendi menfaatleri çerçevesinde hareket eden; hem masada hem sahada kazanan bir Türkiye vardır." diyen Oktay, Türkiye'nin insan odaklı politikasını sürdüreceğini belirtti. - "Savunma ve havacılık ihracatı 2 milyar 188 milyon dolara ulaştı" Fuat Oktay, milli güvenliğin temini maksadıyla milli savunma sanayinin gelişiminin ne denli önemli bir mesele olduğunun son yıllarda yapılan yurt içi ve yurt dışı operasyonlarda kendini bir kez daha gösterdiğini vurgulayarak, son yıllarda Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen projelerin güvenlik güçlerinin her geçen gün gelişimine katma değer sağladığını ifade etti. Savunma sanayi cirosunun 2002 yılında 1 milyar dolar düzeyinde iken günümüzde 8 milyar 760 milyon dolara ulaştığına dikkati çeken Oktay, dünyanın en büyük 100 savunma sanayii şirketi arasında bu yıl itibariyle 5 Türk şirketinin yer aldığını bildirdi. Savunma ve havacılık ihracatının, 2018 yılı sonunda 2 milyar 188 milyon dolara ulaştığını bildiren Oktay, "2019 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla kıyasla da yüzde 37,7'lik bir artış sağlanan ihracatımızın yıl sonunda rekor bir düzeyde gerçekleşmesini beklemekteyiz." şeklinde konuştu.