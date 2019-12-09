2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, "Bu bütçe ekonomiyi küçülttü, işsizliği artırdı, kamu dengesini bozdu, fakirliği artırdı. Bu bütçenin vizyonu ve misyonu yok. Her şey var ama derde deva bir şey yok bu bütçede." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde söz alan Tatlıoğlu, bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ve bağlı kuruluş temsilcilerinin nezaketen dahi olsa genel kurulda bulunması gerektiğini belirterek, "Bu özensizlik bizi bir yere götürmez. Bugün görüştüğümüz Cumhurbaşkanlığı bütçesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de seviyesini ve çizgisini göstermiştir." diye konuştu.

Türkiye'de ekonomi rakamlarına ilişkin güven sorununun yaşandığını iddia eden Tatlıoğlu, geçmişte Arjantin'de benzer bir durumun görüldüğünü, bunun Arjantin'i ekonomik olarak daha da geriye götürdüğünü dile getirdi.

AK Parti'nin 2003 ile 2007 yılları arasında yüzde 6'nın üzerinde büyüme hedeflerini yakaladığını aktaran Tatlıoğlu, "Türkiye 2008'den sonra hem kendisi hem de gelişmekte olan ülkelere göre negatif yönde ayrıştı. Son yılda bu ayrışma daha da derinleşti. Görüştüğümüz bütçe bizi bir yerlere götürmüyor. AK Parti 2008'den beri Türkiye'nin önünü ekonomik olarak kesmiştir. Bu bütçe bizi bir yere götürmez." görüşünü savundu.