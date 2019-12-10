2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ülkemizi doğrudan hedef alan tüm terör unsurlarıyla mücadele ederek hem sınırlarımızın güvenliğini sağlamak hem de sığınmacıların yurtlarında güven içinde yaşayabilecekleri bir bölge oluşturmak için çok yoğun çalışıyoruz." dedi. Oktay, TBMM Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerde hükümet adına yaptığı konuşmada, kırsal alanda yatırımlara hibe desteği sağlayan projeler kapsamında bugüne kadar yaklaşık 11 bin projeye 4,5 milyar lira hibe desteği sağlandığını, 2019'da 490 projenin yatırımının devam ettiğini bildirdi. Bu projelerle kırsal alanda 9 milyar liralık yatırım yapıldığını, yaklaşık 92 bin yeni istihdam sağlandığını belirten Oktay, tarımsal kredilerde yüzde 25 ile yüzde 100 arasında faiz indirimi uygulaması ile hayvancılık sektöründe sıfır faizli kredi uygulamasının sürdüğünü söyledi. Oktay, 2000'li yıllarda 130 milyar kilovatsaat seviyelerinde olan elektrik tüketiminin yüzde 134 oranında artarak 2018'de 304,2 milyar kilovatsaat ve 2019'un ilk 10 aylık döneminde 252,2 milyar kilovatsaat olarak gerçekleştiğini belirtti.

Enerji portföyündeki yerli ve yenilenebilir enerji payının artırılmasına yönelik çabaların sürdürüldüğünü dile getiren Oktay, yerli kömür ile rüzgar, güneş, hidrolik, jeotermal gibi yenilenebilir kaynakların enerji üretimindeki payının arttırılarak emisyon azaltımının hedeflendiğini anlattı. - "117 petrol kuyusu açıldı" Oktay, petrol potansiyelinin ortaya çıkarılması için 2019'un ilk 9 ayında 117 adet petrol arama, üretim ve tespit kuyusunun açıldığını, toplam 250 bin metre sondaj yapıldığını kaydetti. Yer altı kaynaklarının etkin şekilde değerlendirilmesi kapsamında yapılan çalışmalarla 2002'de yaklaşık 700 milyon dolar olarak gerçekleşen maden ihracatının 2018'de 4,56 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyleyen Oktay, "Sahip olduğumuz yer altı kaynaklarımızı en etkin şekilde değerlendirmek için çıkarılan madenlerimizi ham madde olarak ihraç etmek yerine maden ruhsat sahaları; ara/uç ürün üretim tesisi kurulması şartı ile ihale edilmekte olup, işlenmiş ürün ihracına yönelik modeller hayata geçirilmiştir." diye konuştu.

Oktay, FETÖ, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere terör örgütlerine karşı yürütülen mücadelenin, yurt içinde ve sınır ötesinde güvenlik güçleriyle bütünlük ve koordine içinde azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü ve büyük başarıların elde edildiğini vurguladı. Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi, Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazasına katkı verilmesi, bölge halkının terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ'ın baskısından kurtarılması ile Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmeleri için uygun ortamın oluşturulmasının hedeflendiğini anlatan Oktay, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatımızın planlama ve icrasında da yalnızca terör unsurları hedef alınmış, sivil halkın zarar görmemesi için gereken her türlü tedbire başvurulmuştur." dedi. - "4 bin 219 kilometrekare alan teröristlerden arındırıldı" Fuat Oktay, 9-22 Ekim 2019'da başarıyla icra edilen operasyonla 4 bin 219 kilometrekare alanın teröristlerden arındırıldığını bildirerek, "Sınır hattımızdaki diğer alanların da teröristlerden arındırılmasına ilişkin Rusya ile varılan mutabakat çerçevesinde çalışmalar titizlikle devam etmektedir." diye konuştu.

Münbiç, İdlib, Tel Rıfat bölgelerinde uluslararası mutabakatlar doğrultusunda terörle mücadele faaliyetlerinin sürdüğüne dikkati çeken Oktay, şöyle devam etti: "Ülkemizi doğrudan hedef alan tüm terör unsurlarıyla mücadele ederek hem sınırlarımızın güvenliğini sağlamak hem de sığınmacıların yurtlarında güven içinde yaşayabilecekleri bir bölge oluşturmak için çok yoğun çalışıyoruz. Fırat'ın batısını terörden temizleyip nasıl bölgede hastanelerini, okulları, kilise ve camileri; tarımsal çalışmaları ve altyapı hizmetlerini faaliyete geçirdiysek Fırat'ın doğusunu da huzur, güvenlik ve temel hizmetler ile buluşturacağız. Bunu Arap, Kürt, Türk, Yezidi, Keldani; her kökenden kardeşlerimiz için yapacağız. Mücadelemiz uzun yıllardır ülkemize musallat olan terör belasını kaynağında yok etmek içindir ve kararlılıkla sürecektir." Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, haklarında yürütülen adli ve idari soruşturmalar kapsamında, halkın hizmeti için tahsis edilen belediye imkanlarını terör örgütü lehine kullandığı tespit edilen belediye başkanlarının, hukuki bir çerçevede görevden uzaklaştırıldığını belirtti.