2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, TBMM, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumların bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

Bütçeler üzerinde ilk sözü AK Parti'li milletvekilleri aldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, günümüzde kadınların hala en çok şiddet olaylarıyla gündeme geldiğini ifade etti.

Şiddetin toplumsal bir problem olduğunu belirten Kadak, "Şiddet, beraber yaşama kültürümüzün bozulmasıyla, karşılıklı toleransı, iletişimi ve sevgiyi kaybetmemizle ortaya çıkar." dedi. Kadak, şunları kaydetti:

"Sokakta, Mecliste, futbol sahasında olanlardan aslında her birimiz birey olarak sorumluyuz. O sebeple sizden ricam, hazır 2020 yılına sayılı günlerimiz kalmışken en azından Genel Kurulda bu konuyu dikkate almamız; birbirimize had bildirmek yerine nezaketle, saygıyla birbirimizi eleştirmeyi herkese göstermeliyiz. Çünkü aslında bizler burada sadece o anki tepkilerimizle konuşmuyoruz, bizi seçen insanlara, farklı görüşten insanlarla nasıl iletişime geçileceğini de gösteriyoruz. Özellikle genç arkadaşlarımdan rica ediyorum; bugün hangi görüşten olursak olalım, fikirlerimiz ne kadar zıt düşerse düşsün ifade özgürlüğümüzden asla ödün vermeden nefret ve şiddet yayanlara fırsat vermeyelim. Fikir ve görüş ayrılıklarımız olabilir ama unutmamamız lazım, bu ülke her birimizin. Ne olursa olsun, maçın sonunda el sıkışabilelim."