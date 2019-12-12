2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Arifiye'deki Tank Paleti Fabrikasına ilişkin, "Burada yapılan faaliyetlerin hepsinin yasalara uygun, ekonomik ve askeri ihtiyaçlara uygun şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz" dedi. Akar, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, önemli bir hava ve füze tehdidi altında bulunan Türkiye'de 82 milyon vatandaşın güvenliği için hava ve füze savunma sisteminin bir tercih değil, zorunluluk olduğunu belirtti. Hava ve füze savunma sistemi ihtiyacının bir an evvel ve Türkiye'ye ait bir sistemle karşılanması maksadıyla, teknoloji transferi, teslimat takvimi, fiyat ve ortak üretim kriterlerine uygun olarak, Rusya'dan S-400 tedariki için başlatılan sürecin planlandığı şekilde devam ettiğini aktaran Akar, uzun menzilli bir bölge hava ve füze savunma sisteminin milli imkanlarla tasarlanıp üretilmesine yönelik çalışmaların da yoğun şekilde sürdüğünü vurguladı. "TSK, kısa ve orta menzilli hava savunma sistemi olan Hisar'ı inşallah önümüzdeki yıllardan itibaren kullanmaya başlayacaktır" diyen Akar, bu başarının geliştirme süreci devam eden uzun menzilli hava savunma sistemi Siper bakımından da büyük önem taşıdığını söyledi.

F-35 savaş uçağı tedariki konusuna da değinen Akar, "Yatırımcısı ve üretim ortağı olduğumuz, ayrıca tüm yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirdiğimiz F-35 projesinde ABD ile yaşanan sıkıntıların diyalog yolu ile çözümü için gayret gösteriyoruz. S-400 tedariki nedeniyle haksız ve stratejik ortaklık ruhuna aykırı şekilde F-35 projesi dışında bırakılmamız halinde ihtiyacımızı karşılamak için doğal olarak başka arayışlara girmek zorunda kalacağız." diye konuştu. FETÖ'den temizlendikçe güçlenen Türk Silahlı Kuvvetlerinin bugün her zamankinden daha etkin, caydırıcı ve saygın bir şekilde faaliyetlerine devam ettiğini vurgulayan Akar, "Elde edilecek yeni bilgi, belge ve veriler ışığında mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir. Amacımız, bu şanlı üniformayı tek bir hainin bile taşımasına izin vermemektir." dedi. Askeralma Kanunu ile hayata geçen uygulamaların halkın teveccühü ile karşılandığını dile getiren Akar, "Sonuç olarak, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentileri ile TSK'nin yükümlü personel ihtiyacı karşılanmış, modern, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir sistem tesis edilmiştir. Örnek vermek gerekirse bu sistemle er, yedek astsubay, yedek subay olarak askerlik görevine başlayacak gencimiz, gerekli koşulları sağlamaları halinde general rütbesine kadar yükselebilecektir." ifadelerini kullandı.

- "İşçilerin özlük hakları kaybolmadı" Türk Silahlı Kuvvetlerinin harbe yönelik ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla sahip olunan teknolojiyi geliştirmek için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Akar, yüksek teknolojiye dayalı savunma sanayi ürünlerinin milli ve yerli tasarım ve üretimine çok büyük önem verdiklerini söyledi. Öne çıkan milli savunma sanayi projelerine ilişkin örnekler de veren Akar, şöyle devam etti: "Tank ile ilgili çalışmalar 10 yıldan beri devam etmektedir. 2008'de başlayan çalışmalarla birlikte 2012-2015 arasında Otokar tarafından yapılan çalışmalarla 5 prototip yapıldı. Bu 5 prototipin yapılması sırasında o özel sektör kuruluşu Arifiye'deki fabrikanın bütün imkanlarından faydalanma şansı buldu. Arifiye'deki fabrika 1. Ana Bakım Fabrikası. Orada tank ve palet yapılmıyor orada sadece zırhlı araçların paleti yapılıyor dolayısıyla bu da yanlış bir algıya sebep olabiliyor. Yapılan çalışmaların sonunda ortaya 5 prototip çıktıktan sonra ihale yapıldı. Bu ihaleye ülkemizden 3 firma girdi, BMC bu ihaleyi kazandı. Eğer diğer ikisinden biri kazanmış olsaydı benzer şekilde bu fabrikadan yararlanma mecburiyeti vardı, bir an önce Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı olan bu tankın üretilmesi için. Yapılan çalışmalar sonunda geldiğimiz noktada işçilerin hiçbir şekilde özlük hakları kaybolmamıştır. Orada çalışan askerler ve siviller 119 kişilik ikmal, kalite, güvence ve proje takip müdürlüğü kurulmuştur. Dolasıyla fiyatlar, kalite dahil bunların hepsi denetlenecektir. Bu şekliyle geldiğimiz noktada faaliyetler yürütülmektedir. Amacımız, niyetimiz, maksadımız bir an önce bu tankların Silahlı Kuvvetler hizmetine verilmesidir."