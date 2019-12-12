2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO'nun Türkiye ile çok daha güçlü ve anlamlı olduğunu, bunu tartışmaya açmanın anlamsız olduğunu belirterek, "NATO üyeliğimizden veya müttefikliğimizden vazgeçmek gibi bir niyetimiz söz konusu değildir" dedi. Akar, Genel Kurul'da Bakanlığı bütçesine yönelik sunumunda, dünyada ve bölgedeki önemli gelişmelerin güvenlik ortamına yönelik risk ve tehditleri beraberinde getirdiğini belirtti. 82 milyon vatandaşın huzuruna, refahına, egemenliğine ve bağımsızlığa yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışı içerisinde kararlılıkla mücadele ettiklerini ifade eden Akar, "Yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı aralıksız sürdürdüğümüz mücadelede, milletimizin teröre karşı dirayetli ve kararlı duruşu ile büyük başarılar elde edilmiştir. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir" diye konuştu. Suriye’nin kuzeyinde yuvalanan teröristlerin güvenlik ve istikrara yönelik tehdidinin ve sınırda terör koridoru oluşturma girişimlerinin bertaraf edilmesi için yapılan operasyonları hatırlatan Akar, "DEAŞ terör örgütünü, DEAŞ’la Mücadele Küresel Koalisyonu ile birlikte etkisiz hale getirmeyi arzu etmemize rağmen, bu mümkün olmayınca Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı’nı, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sadece bir ay sonra, tek başına icra etmek zorunda kalmıştır" dedi.

Söz konusu harekatın ardından da Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla gerçekleştirildiğini anımsatan Akar, "TSK, Fırat Kalkanı Harekatı ile 3 bin civarında radikalleşmiş DEAŞ’lıyı, Zeytin Dalı Harekatı ile de 4 bin 500 civarında PKK/PYD/YPG/DEAŞ terör örgütü mensubunu Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirmiştir, böylece Türkiye’nin, ülkemizin, milletimizin gücünü ve kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrasında bölgede huzur ve güvenin yeniden sağlanması ile yaklaşık 380 bin Suriyeli kardeşimiz topraklarına ve evlerine güvenle, gönüllü olarak ve saygın bir şekilde dönmüşlerdir" ifadesini kullandı. - "Saçma iddialarla dezenformasyon yapıldı" Fırat’ın doğusunda ise NATO ortaklarıyla güvenli bölge oluşturulmasının önerildiğini, hatta ABD ile bazı planlarda mutabık kalındığını dile getiren Akar, "Ancak daha sonra doğrudan harekete geçmemiz bir zaruret haline gelmiştir" dedi. DEAŞ ve PKK/PYD-YPG terör örgütlerinin varlığını sonlandırmak, hudutların ve halkın güvenliğini sağlamak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, 9 Ekim saat 16.00'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığını belirten Akar, şöyle konuştu:

"Bu harekat ile aynı zamanda tesis edilecek güvenli bölgeye başlangıçta 1 milyon, müteakiben 2 milyona ulaşacak şekilde yerlerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin evlerine, topraklarına güvenli, gönüllü ve saygın bir şekilde dönmelerine ve özgürce yaşamalarına imkan vermek amaçlanmıştır. Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Adana Mutabakatı, BM Sözleşmesi ve BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik kararları çerçevesinde yapılmıştır, yapılmaktadır. Harekata, Birleşmiş Milletlerce tanınan Suriye Geçici Hükümetinin unsurları olan Suriye Milli Ordusu tarafından da önemli destek sağlanmıştır, sağlanmaktadır. Suriye Milli Ordusu unsurları, kendi topraklarını, evlerini, vatanlarını kurtarmak için mücadele etmektedirler. Biz Suriye başta olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız, kimsenin toprağında gözümüz yok. Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Keldaniler, Aramiler, Hristiyanlar ve Yezidiler gibi diğer dini ve etnik grupların güvenliğine de büyük önem vermekteyiz."

Tüm bunlara rağmen "Kürtlere saldırıldığı ve sivillere zarar verildiği" şeklinde asılsız, saçma iddialarla dezenformasyon yapıldığını ifade eden Akar, "Türkler ve Kürtler kardeştir. Et ve tırnak gibidir. Binlerce yıldır bu coğrafyayı, ekmeği, suyu birlikte paylaşmıştır ve paylaşmaya da devam edecektir. Bilinmelidir ki PKK/KCK/PYD/YPG Kürtlerin, DEAŞ da Müslümanların, İslamın temsilcisi değildir, olamaz" diye konuştu. - "TSK’da bu konuda bir doktrin söz konusu değil" Teröristlerin, masumların kanı ve canı üzerinden propaganda üretmek için saldırılarını sivil halkın da bulunduğu park, hastane hatta kilise gibi ibadethanelerden yaptığına dikkati çeken Akar, şunları söyledi: "Amaçları, Silahlı Kuvvetlerimizin bunlara karşılık vermesi ve sivil kayıpların yaşanmasıydı ama Mehmetçik bu oyunu gördü ve karşılık vermedi. Dünyanın da bu namertlerin gerçek yüzlerini görmesini bekliyoruz. Bu alçaklar aynı şekilde dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanmış olaylara ait video ve fotoğrafları, harekat sırasında olmuş gibi sosyal medyada yayımladılar. Hatta 'kimyasal silah kullanıldı' iftirasıyla kara propaganda yaptılar ancak ilgili kurum ve kuruluşlar ile yapılan koordineli çalışmalarla bu alçakların sahtekarlıkları anında ortaya çıkarıldı. TSK’nın envanterinde kimyasal silah atma vasıtaları veya mühimmatı bulunmamaktadır. TSK’da bu konuda bir konsept, doktrin, eğitim söz konusu değildir. "

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bugüne kadar gerçekleştirdiği tüm operasyonlarda masum insanların, tarihi ve dini yapıların ve çevrenin zarar görmemesi için hiçbir ülkenin göstermediği hassasiyetin gösterildiğini vurgulayan Akar, "Özgürlükler başta olmak üzere, bölgede hayatın normalleşmesi için TSK’nın ve ilgili kurum ve kuruluşlarımızın faaliyetleri aralıksız devam etmektedir. Barış Pınarı Harekatı sırasında ABD ve Rusya ile birer mutabakat imzalanmıştır. Bu mutabakatların uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıklar görüşülerek giderilmeye çalışılmaktadır" dedi. - "2 bin 135 mayın temizlendi" "Pınar Bölgesi"nde el yapımı patlayıcı ve mayın temizleme faaliyetleriyle sağlık, yiyecek, su, elektrik ve dini ihtiyaçların karşılanması için hayatın normalleştirilmesi çalışmalarına devam edildiğini dile getiren Akar, "Şu ana kadar sivil halka yönelik hainler tarafından yerleştirilen 2 bin 135 mayın ve EYP temizlenmiştir" diye konuştu. Rusya ile Pınar Bölgesi'nin batısı ve doğusunda ortak kara devriyelerinin icra edildiğini söyleyen Akar, İdlib’te ise Astana ve Soçi mutabakatları ile büyük bir insani krizin önlendiğini belirtti. Mutabakatla yeni bir mülteci akınının, yeni bir insanlık dramının yaşanmaması için Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca 12 gözlem noktası oluşturulduğunu hatırlatan Akar, "Ancak rejimin kara ve hava saldırıları nedeniyle radikalleşme artmakta, ülkemize doğru bölge halkı göçe zorlanmaktadır" ifadesini kullandı.

- "Kıbrıs ve çevresinde menfaatlerimizi kararlılıkla korumaya devam ediyoruz" Irak’ın kuzeyinde Pençe Harekatlarının planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini dile getiren Akar, terörle mücadele faaliyetlerimizin yanı sıra, Kıbrıs ve çevresi dahil, mavi vatan ve semalardaki hak, alaka ve menfaatleri de azim ve kararlılıkla korumaya devam ettiklerini bildirdi. Akar, Kıbrıs’ta, deniz yetki alanlarında, eşit egemen hakların korunması ve kaynakların adil paylaşımının gerektiğini ısrarla savunduklarını belirterek, "Kıbrıs bizim milli meselemizdir. Kimse bu konuda bizden taviz beklemesin. Bu konudaki fikirlerimiz ve yaklaşımlarımız herkes tarafından bilinmektedir. Bizim kimsenin hakkında, hukukunda gözümüz yoktur. Bu konuda 'iyi komşuluk ilişkilerini arzu etmemiz' taviz ve zafiyet, 'Hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğiz' dememiz de tehdit olarak algılanmamalıdır" ifadesini kullandı. Türkiye ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında iki muhtıra imzalandığını anımsatan Akar, "Bu muhtıralarla güvenlik ve askeri alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi için hukuki zemin oluşturulmuş ve her iki ülkenin hak ve menfaatleri doğrultusunda tamamen uluslararası hukuka uygun bir şekilde deniz yetki alanları kayıt altına alınmış, bölgede oldubittilere izin verilmeyeceği açık bir şekilde ortaya konmuştur" dedi.