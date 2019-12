2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Sıkı mali politikalar ve bütçe disiplini ile birlikte her alanda toplumsal refahın ve gelişmenin taşıyıcısı olan önemli yatırımların hayata geçirildiğine işaret eden Albayrak, "Şimdi, 2020'li yıllara girerken aynı disiplini koruyarak, yeni hükümet sisteminin idari anlamda sağladığı avantajlarla birlikte yarının büyük ve güçlü Türkiye ekonomisini inşa etmek üzere yeni bir ruh ve anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Kamu maliyesinden yatırımlara, Hazinecilikten finansa kadar ekonominin tüm alanlarındaki politikalarımıza yön verecek bu yeni anlayışla birlikte, önümüzdeki on yılların ekonomik altyapısını oluşturacağız." diye konuştu.

Her yıl ortalama 50 milyar doların üzerine dayanan cari açığın finansmanının, ekonomi üzerindeki en büyük yük olduğuna işaret eden Albayrak, "Bu yük ile mücadele için, attığımız her adımda, cari açığa etkiyi, üretim ve ihracata katkıyı, ithalattaki gereksiz yoğunluğun ortadan kaldırılmasını temel prensibimiz haline getirdik. Küresel ticaretteki büyük daralmaya rağmen, aldığımız tedbirler ve verdiğimiz desteklerle ihracatımızı düşürmedik. İthalatı azaltmak için her alanda yerli kaynakların ve yerli üretimin tercih edilmesini sağladık. Bundan sonraki süreçte de ihracat ve katma değerli üretime dayalı sektörleri desteklemeye, kaynakların da özellikle bu alanlarda kullanılmasına özen göstereceğiz." diye konuştu.

- Öncelikli sektörler

Berat Albayrak, enerji, maden, petrokimya, turizm, bilişim, otomotiv, tarım ve ilaç sanayilerinin stratejik alanları olduğunu ifade ederek, gerek kredi büyümesinde gerekse Varlık Fonu eliyle yapacakları yatırımlarda öncelikli alanların bu sektörler olacağını bildirdi.

Albayrak, bu yıl cari fazlada rekorlar kırdıklarına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekonomiyi küçültmeden, cari fazla vererek kapattığımız bir yıl olacak inşallah. Cari fazlanın yanında yine kronik alanlarımızdan birisini enflasyon olarak kabul ediyoruz. Şunu net şekilde bir kez daha söylemek istiyorum ki eğer büyük ve güçlü Türkiye ideali kurmak istiyorsak dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefliyorsak, enflasyonu kalıcı bir şekilde yüzde 5'in altına taşımamız lazım. Bu kapsamda para politikalarımız ile maliye politikalarımız arasında güçlü bir uyumu tesis ettik. Attığımız her adımın, her düzenlemenin ya da finansal alandaki her kararın enflasyondaki etkisini inceleyerek hareket ediyoruz.

Enflasyon oluşturan en önemli alanların başında gelen gıda fiyatları alanında üç bakanlık olarak, biz, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, her ay düzenli olarak toplantımızı gerçekleştiriyoruz ve gıda enflasyonu ile mücadelede gerekli yapısal adım ve politikalarımızı takip ediyoruz.