2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehit yakınları için toplanan yardım miktarının 338 milyon 971 bin 703 lira olduğunu belirterek, "Biz her zaman şehit yakınları ve gazilerimize sahip çıktık. Biz her zaman yanlarındayız. O para da son kuruşuna kadar şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için harcanacak." dedi.

Selçuk ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

15 Temmuz sonrası şehit yakınları için toplanan yardım paralarıyla ilgili sorulara cevap veren Selçuk, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın 13 Temmuz 2019'da kuruluşunun gerçekleştiğini söyledi.

"338 milyon 971 bin 703 lira 97 kuruş nemasıyla beraber para durmaktadır." diyen Selçuk, CHP milletvekillerinin tepki göstermesi üzerine "Para bütün kuruşuna kadar durmaktadır, yine şehit yakınları ve gaziler için harcanacaktır. Tek kuruşuna dokunulmadığı gibi para nemalandırılmıştır." ifadelerini kullandı.

Selçuk, "Biz her zaman şehit yakınları ve gazilerimize sahip çıktık. Biz her zaman yanlarındayız. O para da son kuruşuna kadar şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için harcanacak." diye konuştu.