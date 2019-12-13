2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren Aydın, "Bakanların Yüce Divan'a gönderilmesi için en az 400 milletvekilinin imzasının olması gerekiyor. Sistem azınlığın çoğunluğa tahakkümüne döndü. Onun için bu sisteme 'ucube' ve 'tek adam' sistemi diyoruz. Bu sistemde milletvekillerinin Meclis araştırması önergesi ve yazılı soru önergesi hakkı kaldı, onlar da işlemiyor. Sorulara ya cevap verilmiyor ya da ilgisiz cevaplar veriliyor. Bu ucube sistemden iyileştirilmiş parlamenter sistemle ancak kurtulabiliriz." diye konuştu.

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, Uygur Türklerinin durumuna dikkati çekerek, yıllardır Çin'in uygur Türklerine uyguladığı soykırıma daha fazla seyirci kalınmamasını istedi.

Türkiye'nin Uygur Türklerine sahip çıkmak zorunda olduğunu dile getiren Filiz, "Sırf Müslüman ve Türk oldukları için böylesi insanlık dışı bir muameleye muhatap olan ve adeta kaderlerine terk edilen Uygur Türkleri için geç olmadan ülke olarak bir duruş sergilenmelidir." ifadelerini kullandı.

GAP projesine de değinen Filiz, projenin Gaziantep Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerini kapsadığını, projeye 2019-2020 yılları için ayrılan ödeneğin 88 milyon lira olduğunu belirtti.

GAP için ayrılan bütçenin proje tamamlanma süresini uzatacağını savunan Filiz, "GAP kapsamındaki enerji projelerinde yüzde 78 oranla iyi bir ilerleme kaydedilmiş olmasına rağmen, sulamada planın oldukça gerisinde kalınmıştır. İnşaatı devam eden yüzde 14'lük ve halen inşaatına başlanmayan yüzde 34'lük sulama projeleri maalesef beklemektedir." diye konuştu.