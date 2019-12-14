2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda Sağlık, Çevre ve Şehircilik ile İçişleri bakanlıklarının 2020 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda bakanlıkların yanı sıra Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bütçeleri de görüşülecek.

Beşinci turdaki bütçeler üzerinde ilk sözü İYİ Parti Grubu adına Isparta Milletvekili Aylin Cesur aldı.

