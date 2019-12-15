2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, iklim değişiklinden tüm dünyanın ve Türkiye'nin de etkilendiğini, bu durumu en aza indirecek çalışmaların yapıldığını ancak bir iklim kanununu hazırlanmasının gerektiği kanaatinde olduğunu belirtti.

TBMM Genel Kurulunda görüşülen Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile bağlı kurumların 2020 yılı bütçeleri üzerinde ilgili bakanlar, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastaneleriyle ilgili kullanım, bakım ve hizmet bedellerinin olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kullanım bedeli, 25 yıllık kira dönemi. Bu kira döneminde ne acil hizmetlerinde, ne poliklinik muayenelerinde, ne yatan hastada, ne doluluk oranında, ne ameliyatta herhangi bir taahhüt ve garanti söz konusudur, sadece hizmette, o da 5 yıllık süre, 25 yıl değil. 5 yıl sonraki süreçte bu hizmetleri satın almayabiliriz, almak zorunda değiliz. SUT fiyatları üzerinden görüntüleme ve laboratuvarı yüzde 70 eşit değerle şu an biz kamuda kendi hastanelerimizde bu hizmetleri satın alıyoruz. Benzer şekilde burada da yüzde 70'le almış oluyoruz. Yüzde 70'e kadar indirim sağlanıyor. Yüzde 70'ten sonra bir yüzde 40 indirim daha sağlanmış oluyor. Yani daha fazla indirim yapılmak için yapılıyor. Yani kirayı belirleyen bir unsur değil."