2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımız yurt dışında kimlik alıyor, pasaport alıyor ama ehliyetini kaybetse Türkiye'ye gelmek zorundaydı. İçişleri Bakanımızla görüştük, o sorunu da çözdük." dedi. Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, sürgündeki Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatarları'na her türlü desteği verdiklerini ifade ederek, "Yardımcılarını da Rusya'da hapisten çıkartıp gönderdik. Kırım dışındaki kardeşlerimize yardım ediyoruz. Kırımoğlu ile de yakın iş birliği içindeyiz. Geri dönüş konusunun çok kolay olmadığını biliyorsunuz. Pes mi edeceğiz? Hayır. Herkes unutsa bizim bunu unutmamamız gerekiyor." diye konuştu. "Türkiye arabuluculuk konusunda gerçekten bir marka oldu." diyen Çavuşoğlu, AGİT'de, BM'de, İslam İşbirliği Teşkilatında eş başkanlık görevinin yerine getirildiğini söyledi. Çavuşoğlu, bugüne kadar Sırbistan-Kosova, Sudan-Güney Sudan, Somali-Somaliland, Guatemala-Belize arasında, Filipinler'de, Yemen'de, Kolombiya'da sorunların aşılmasında Türkiye'nin payı olduğunu dile getirerek, bu nedenlerle Türkiye'nin arabuluculukta eş başkanlık yaptığını kaydetti. Çavuşoğlu, "Dünyanın arabulucularını da biz yetiştiriyoruz. Bu konuda çok önemli bir tecrübemiz var." dedi.

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarına yönelik hizmet kalitesini arttırdıklarını belirten Çavuşoğlu, eskiden noter işlemleri için belgelerin gönderildiğini, şimdi online noter işlemi yapıldığını, vatandaşların ödemeleri sanal pos ile yapabildiğini, boşanmaların bulunulan ülkede yapılmasının yeterli olduğunu, 8 dilde adli sicil belgesi verildiğini, misyonlarda hukuk ve aile danışmanları bulunduğunu ve daha pek çok işlemin yapılabildiğini kaydetti. Bir uygulamayı daha hayata geçirdiklerini anlatan Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımız yurt dışında kimlik alıyor, pasaport alıyor ama ehliyetini kaybetse Türkiye'ye gelmek zorundaydı. İçişleri Bakanımızla görüştük, o sorunu da çözdük. Adalet Bakanımıza ve İçişleri Bakanımıza bu konulardaki iş birliği için teşekkür ediyorum." diye konuştu. - "Afrin'den 700 saldırı oldu" Mevlüt Çavuşoğlu, 2017 başında, Zeytin Dalı Harekatı'na kadar Afrin bölgesinden Türkiye'ye ve DEAŞ'a karşı mücadele eden askerlere 700 saldırı olduğuna, Barış Pınarı Harekatı öncesinde de yine Türkiye'ye saldırılar yapıldığına işaret ederek, şunları söyledi: