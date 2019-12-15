HABER

2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.12.2019 22:45 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, ÖSYM, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile 127 üniversitenin bütçeleri kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Yükseköğretim Kalite Kurulu ile 127 üniversitenin bütçeleri kabul edildi.

127 üniversitenin 2020 yılı bütçeleri ile kesin hesaplarının tek tek okunup oylanması iki saat sürdü.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, 12 saat süren 6. tur görüşmeler boyunca sadece bir kez ara verdi.

Gök, bütçelerin kabul edilmesinin ardından 7. turda yer alan bakanlıkların bütçelerini görüşmek üzere birleşimi yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

PARTNERÜnlülerin yılbaşı konser programları belli oldu!Ünlülerin yılbaşı konser programları belli oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(Libya mutabakatı) Türkiye’nin haklarını hiçe sayanları rahatsız ediyor”Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(Libya mutabakatı) Türkiye’nin haklarını hiçe sayanları rahatsız ediyor”
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İncirlik açıklaması: Gerekirse...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İncirlik açıklaması: Gerekirse...
Anahtar Kelimeler:
2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

En Çok Okunan Haberler

'Evde tek başına' pozlarına beğeni yağdı

'Evde tek başına' pozlarına beğeni yağdı

'Evli adamdan hamile kaldım' sözlerine çok sert tepki

'Evli adamdan hamile kaldım' sözlerine çok sert tepki

Yeni partisini kuran Davutoğlu'na iki tebrik telefonu!

Yeni partisini kuran Davutoğlu'na iki tebrik telefonu!

Genç kız başından vurulmuş halde bulundu!

Genç kız başından vurulmuş halde bulundu!

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

Türkiye'den KKTC'ye İHA ve SİHA! Özersay'dan açıklama

Türkiye'den KKTC'ye İHA ve SİHA! Özersay'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul tartışmalarına ilişkin açıklama!

Erdoğan'dan Kanal İstanbul tartışmalarına ilişkin açıklama!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İncirlik açıklaması: Gerekirse...

Yeni partisini kuran Davutoğlu'na iki tebrik telefonu!

Yeni partisini kuran Davutoğlu'na iki tebrik telefonu!

TBMM’de kadın vekiller Las Tesis’in sloganıyla Soylu’ya seslendi

TBMM’de Las Tesis sloganları!

ABD'li Senatör Graham: Azil süreci Senato'ya gelir gelmez hızlıca son bulacak

Azil süreciyle ilgili çarpıcı açıklama!

Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırıya en çok ben üzüldüm

'Saldırıya en çok ben üzüldüm'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.