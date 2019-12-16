2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

2018 yılında çiftçilere verilmesi gereken 37 milyar lira yerine sadece 14,5 milyar lira hibe verildiğini belirten Yokuş, iktidarın çiftçinin 133 milyar liralık hakkını gasbettiğini öne sürdü.

AK Parti iktidarları döneminde uygulanan yanlış tarım ve hayvancılık politikalarının çiftçileri toprağa küstürdüğünü savunan Yokuş, iktidarın yerli üretim yerine sınırsız ithalatı seçtiğini iddia etti.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Türkiye'nin, tarım ve hayvancılıkta kendi kendine yeten, ihracatta önemli bir paya sahip konumdayken dışa bağımlı hale geldiğini ileri sürdü.

TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri devam eden Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçeleri üzerinde İYİ Parti Grubu adına konuşmalar yapıldı.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, İstanbul'da 34 bin kahvehaneye karşılık 51 il halk kütüphanesinin bulunduğunu belirterek, "Ankara'da 44 kütüphane, 21 bin kahvehane; İzmir'de 42 kütüphaneye karşılık yaklaşık 7 bin kahvehane bulunuyor. Türkiye geneline baktığımızda kahvehane sayısı 700 binken, kütüphane sayısı 1413. İşte bu yüzden endişeliyiz." dedi.

Yokuş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye yönelik, "Sayın Bakanım, Allah aşkına, ya sen bu Bakanlığı yönetemiyorsun ve Sudan'ı da çok seviyorsun, şu Türk milletine ve kendine bir iyilik yap, emekli ol, istifa et, git Sudan'da yaşa, onlarla beraber ol." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığında bir bakan yardımcısının 40'ın üzerinde danışmanı olduğu iddiasında bulunan Yokuş, Bakanlığı bu danışmaların yönettiğini savundu.

Yokuş, vatandaşların ne yediğini bilmediğini, gıda terörünün herkesin sağlığını vurduğunu dile getirerek, "Sağlığımızla oynayanları kara listeye alacak mısınız, ağır hapis cezası getirecek misiniz, ticaretten men cezası düşünüyor musunuz? Tarım ve Orman Bakanlığı denetim noktasında yetersizdir. Gıda denetimi işini ehil olanlara vermiyorsunuz. Yeterince kadro istihdamı yapmıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Çiftçinin borç yükünün sürekli arttığını söyleyen Yokuş, "Çiftçiler için kurulan Ziraat Bankası, çiftçi yerine Simit Sarayı'nı destekler oldu." dedi.

Örs, "Spor haberlerinde özellikle de manşet ve haber başlıklarındaki bu provokatif dil, rakip taraftarlar arasında gerginliği körüklüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gazetelerin haber ve yorum başlıklarındaki anahtar kelimelerin özenle seçilmesi gerektiğine dikkati çeken Örs, bazı spor gazetelerinin maç öncesi ya da sonrası değerlendirme ve haberlerinde "savaş, çatışma, silah, intikam, parçalama, imha, kurşun, ölüm" ifadelerinin mecazi anlamda kullanılmasını eleştirdi.

Sporda şiddete karışan ve şiddet uygulayan insanlara sadece ceza verilmesinin, bunları şiddetten uzaklaştırmadığını vurgulayan Örs, şiddete bulaşanların ıslah edilmesi ve tekrarında cezalandırılması gerektiğini kaydetti.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, spor kulüplerinin iç dinamikleri ve hukuksal altyapı eksiklikleri nedeniyle büyük problemlerle karşı karşıya olduklarını anlattı.

Gençlerin işsizliğinin görmezden gelinemeyeceğine değinen Örs, "TBMM yan gelip yatma yeri değil, işsiz gençlerimizin çare kapısıdır." dedi.

Örs, Türkiye'de kahvehane sayısının kütüphane sayısından çok fazla olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İstanbul'da 34 bin kahvehaneye karşılık 51 il halk kütüphanesi; Ankara'da 44 kütüphane, 21 bin kahvehane; İzmir'de 42 kütüphaneye karşılık yaklaşık 7 bin kahvehane bulunuyor. Türkiye geneline baktığımızda kahvehane sayısı 700 binken, kütüphane sayısı 1413. İşte bu yüzden endişeliyiz."

Örs, işsiz gençlerin ve atanamayan öğretmenlerin vakitlerini kahvehanelerde geçirdiğini de söyledi.

- "Bir sağına, bir soluna en az 2 köprü daha yapabilirdiniz"

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İstanbul Havalimanı'nın 35 milyar dolara yapıldığını, bundan daha büyük bir tesisi Çin'in 12 milyar dolara mal ettiğini ileri sürdü.

"Ziraat Bankasının Simit Sarayı'nın yüzde 51 hissesini 500 milyon dolara satın alacağını" ifade eden Dikbayır, "Ziraat Bankası bu işlemle o iş adamını, milletin parasıyla borçlarından kurtarıyor. 3 milyar lira, emeklilikte yaşa takılanların sorununun çözümü için gereken kaynağın beşte 1'i. Tek bir iş adamı için, 150 bin EYT'li vatandaşımızın sorununu çözecek parayı milletin sırtına yüklüyorsunuz." şeklinde konuştu.