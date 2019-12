2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Tüm politikalarını 65 il, 30 ülke gezerek oluşturduklarını vurgulayan Pakdemirli, "Diğer şuralara göre farklı olarak da şunu yaptık; dedik ki: İki ay içerisinde bu şuradan çıkan kararların yol haritasını açıklayacağız. Yani şuradan güzel kararlar her dönemde çıkmış ama uygulamasıyla ilgili takipler her dönemde mükemmel olmamış, biz de diyoruz ki: İmkan, yasal mevzuat ve diğer konularla alakalı olarak biz şura kararlarıyla ilgili bir yol planını açıklıyor olacağız. Bunu da yetiştirebilirsek inşallah ocak ayının son haftasında yapıyor olacağız." diye konuştu.

AK Parti hükümetleri döneminde tohumun çok konuşulan bir konu olduğunu hatırlatan Pakdemirli, sertifikalı tohum üretimini 7 kat arttırdıklarını ve tohum ihracatının da arttığını belirtti. Pakdemirli, "Tohum ihtiyacımızın yüzde 96'sını yerli olarak karşılıyoruz. İhracat 8 kat artmış, 86 ülkeye ihracat yapmışız. Öyle dediğiniz gibi, burası yabancıların oyun alanı falan değil. 922 tohum firmamız var; 861 tanesi yerli, 40 tanesi yabancı, 21 tanesi de ortak." diye konuştu.

Dünyada son 17 yılda orman varlığı azalırken, Türkiye'de orman varlığının 1,8 milyon hektar arttığını vurgulayan Pakdemirli, orman yangınlarına 12 dakikada müdahale etmeye başladıklarını bunun 2002'de 40 dakika olduğunu söyledi.

- "Ben, Türk Hava Kurumunu seven bir insanım"

Başarılı bir orman teşkilatının olduğunu dile getiren Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben bu teşkilatın arkasında oldum, yağan küllerin arasında onların yanında yer aldım. Bakın, her yıl Portekiz'de orman alanlarının yüzde 3,3'ü yanıyor. Bunun anlamı şu: Portekiz tedbir almazsa otuz sene içerisinde bütün ormanları kül olacak. Bizde on binde 4'ü yanıyor ve yananı da anında söndürüyoruz. Evet, Türk Hava Kurumunun 45-50 yaşında yüksek riskle görev yapmaya müsait uçaklarıyla uçmama kararını benim orman teşkilatım aldı. Personelim buna binmek istemiyor arkadaşlar. Bu konuyu gerçekten çok uzattık. 100 milyon dolar Türk Hava Kurumuna para ödemişim ve toplamda satın alma bedeli 10-15 milyon dolar olan uçakları hiçbir zaman yenilememişler, uçuşa hazır hale getirmeye çalışmamışlar. Su atma kapasitesi yüzde 10, toplam bütçemin yüzde 30'unu alıyorlar. 1 tonu helikopterle bin 200 liraya atıyorum, uçakla 8 bin liraya atıyorum. Sırtınızda küfe yok ama eğer siz de benim yerimde olsaydınız, emin olun, uçakları iptal eder, helikopter sayısını artırırdınız. Ben, Türk Hava Kurumunu seven bir insanım. Pilotluk sertifikamı Türk Hava Kurumundan aldım. Türk Hava Kurumu yeter ki hizmet verebilecek seviyede olsun, biz her zaman onunla çalışırız."

Geçen yıldan bu yana küçükbaş hayvan sayısını 46 milyondan 50 milyona çıkardıklarını ve bu yıl da en az 54 milyona çıkaracaklarını ifade eden Pakdemirli, beyaz et üretiminde 2,4 milyon tonu hedeflediklerini söyledi.

