2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

"Belediyelerin arıtma tesislerinin çoğunu biz yaptık. Ama belediyelerin hala kanalizasyonla ilgili problemleri var. Bunların bir şekilde çözülüyor olması lazım. Kalan tesislerle ilgili bütçelerimizi ayarladık. Biz bitiriyor olacağız. İnşallah belediyeler de bizim kadar hızlı olur. Bizde devamlılık esastır, bakanların değişmesinin önemi yok. Bizden önceki değerli bakanımızın yaptığı ve yapmaya söz verdiği her şey bizim de başımızla beraberdir."

Kendisine yönelik eleştirilere değinen Pakdemirli, Meclis'teki birçok milletvekilinde cep telefonu numarasının bulunduğunu, isteyen bütün milletvekillerinin kendisine ulaşabileceğini vurguladı.

Pakdemirli, Sudan'da tarım arazilerinin kullanımına ilişkin de "Sudan ile bugün için bir projemiz yok. Sudan ile ilgili projemiz iç güvenlik sebebiyle şu anda askıda. Eğer yapmamız gerekirse Sudan ile bu projenin devamını yapmak isteriz. Çünkü Türkiye'nin Afrika'ya açılan kapısı olması lazım. Hollanda, İngiltere, ABD, diğerleri nasıl yapıyorsa biz de bunları yapmaya devam ederiz." diye konuştu.

Türk Hava Kurumuna (THK) ilişkin bir soruyu yanıtlayan Pakdemirli, THK'ye yönelik sevgisini kimsenin sorgulamamasını istedi.

Riskli bir operasyonda söz konusu yangın söndürme uçaklarını uçurmayı uygun bulmadıklarını anlatan Pakdemirli, "Sivil Havacılık, üç yıllığına bu yetkiyi veriyor. Atatürk'ün kurduğu kurum olarak Türk Hava Kurumuna ayrıcalık tanıyor, alicenaplık yapıyor. Eğer gitse her bir uçak için 20'şer tane 'No go item' bulacaktır, bir pilot olarak söylüyorum. Bir ağacın değerli olduğu yerde bir insanın değeri yok mu? Ya bir insanı öldürsek burada. Ayıp değil mi ya? Bunu niye bu kadar uzatıyorsunuz?" şeklinde konuştu.