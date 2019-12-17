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2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.12.2019 11:16 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanlığının 2020 yıl bütçesi görüşmelerine başlandı.

2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumlarının bütçesi ile 2020 Yılı Bütçe Kanun teklifin ilk dört maddesinin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Savunma Sanayi Başkanlığının bütçeleri ele alınacak.

Bütçe görüşmelerinin bugünkü oturumunda sırasıyla HDP, CHP, AK Parti, İYİ Parti ve MHP'li milletvekilleri söz alacak.

Kaynak: AA

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