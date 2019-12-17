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2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.12.2019 14:59 | Son Güncelleme

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan: - "AK Parti ilk kurulduğu yıllarda merkezileşmeden vazgeçeceğini öneriyordu ama Türkiye'yi 1920'lerin, 1930'ların Türkiye'sine çevirdi"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "AK Parti ilk kurulduğu yıllarda merkezileşmeden vazgeçeceğini öneriyordu ama Türkiye'yi 1920'lerin, 1930'ların Türkiye'sine çevirdi." dedi.

TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanlığının 2020 yılı bütçesi görüşmelerinde HDP milletvekilleri söz alarak, görüşlerini açıkladı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Paylan, demokrasilerde gücün yerelde dağıtıldığını ifade ederek, AK Parti'nin ilk kurulduğu yıllarda merkezileşmeden vazgeçilmesini önerdiğini ancak daha sonra Türkiye'yi 1920'lerin, 1930'ların Türkiye'sine çevirdiğini öne sürdü.

Merkezi yönetimlerin hakim olduğu ülkelerde darbe dinamiklerinin devreye girdiğini söyleyen Paylan, daha önce bu yönde uyarılarının olduğunu ancak iktidarın bu uyarılara kulak asmadığını savundu.

HDP'li belediye başkanlarının yerine kayyum atamalarına da değinen Paylan, "Eş Genel başkanlarımız dahil milletvekillerimiz tutuklandı. Belediyelerimizin tamamına kayyum atandı. Anayasa'ya göre belediye başkanları yalnızca görevleriyle ilgili bir suçla ve geçici olarak alınabilirler ama Anayasa açıkça ihlal edildi." şeklinde konuştu.

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Milli Güvenlik Kurulunu eleştirerek, "Bu kurum, inkarcı İttihat ve Terakki anlayışının ruhunu günümüze taşıyan, bugünün çok kültürlü, çok kimlikli yapısı üzerinde vesayet kuran bir kurumudur. Bugün yaşadığımız siyasi kaosun, toplumsal kutuplaşmanın, haklar ve inançlar üzerindeki inkarın en önemli kurumudur. Ülkeye kötülük eken, demokrasinin gelişmesini engelleyen ve toplumun aydınlık geleceği üzerinde ipotek kurumudur." iddiasında bulundu.

HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz de dışlanan ve ayrımcılığa maruz kalan tüm inanç topluluklarının sorunlarının çözümü için çaba sarfettiklerini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı eliyle uygulanan politikalarla sorunların çözülemediğini ileri süren Peköz, şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesi 8 bakanlığın bütçesinden daha fazladır. 2020 bütçesi için öngörülen miktar 11 milyar 519 milyon 609 bin lira civarında. Bütçe kalemlerine yakından baktığımızda, harcamalarda ve kullanımında da karanlıklar, bilinmezlikler söz konusu. Örneğin, transferlere ayrılmış 38 milyon lira var ama bunun kime, ne amaçla, hangi dernek ve kurumlara, hangi vakıflara verileceği konusunda herhangi bir açıklama görülmemektedir. Diyanet; 'din, rejime ayak bağı olmasın' diye icat edilmiş, günümüzde de toplum mühendisliği için mevcut iktidarın elinde bir aparata dönüşmüştür. Sünni Hanefi çizgisi dışında kalan Alevilik ve diğer inanç gruplarına karşı iktidar politikalarına paralel bir rol izliyor."

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, 2020 bütçesinde kar amacı gütmeyen kurumlara 2 milyar liranın üzerinde kaynak ayrıldığını ifade ederek, "Kim bunlar? Zaten bütçede sivil toplum kuruluşları yok. Bu kar amacı gütmeyen kurumlar kim? ÖSO veya Milli Suriye Ordusuna kim para veriyor bu bütçeden? Bu bütçenin nerelere harcandığını bilmezsek yarının inşasını nasıl yapacağız?" değerlendirmesinde bulundu.

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç ise AK Parti'nin içte ve dışta Kürtleri tehdit olarak gördüğünü savunarak, "AKP, bunu sadece Türkiye'de değil, Suriye, Irak ve İran'da da temel bir politika haline getirmiştir. Kürt düşmanlığında istikbal aramaktadır. Kürtler Mars'ta hak talep etse veya orada statü istese ilk tepki AKP'den gelecektir." dedi.

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