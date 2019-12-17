2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "20 Temmuz sivil darbesi" ve "OHAL darbesi" ile 15 Temmuz'un peşi sıra ilişkilendirilmesinde şaşılacak bir durum olmadığını söyledi.

- "Şaşılacak bir durum değil"

Akçay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastederek "Havaalanında darbecilerin kullandığı tankların arasından gittiğini de biliyoruz." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimini değil de 20 Temmuz'u 'asıl darbe' olarak nitelendirmek FETÖ ağzıdır ve talihsiz bir ifadedir." dedi.

Genel Kurulda, Cumhurbaşkanlığı ile ilgili ve bağlı kuruluşların 2020 yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler sürüyor.

CHP Grup Başkanvekili Özel de CHP'li hiçbir yöneticinin darbeye "tiyatro" demediğini, diyemeyeceğini söyledi.

"Asıl darbe 20 Temmuz." diyenin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu dile getiren Akçay, "15 Temmuz'a 'tiyatro', 'kontrollü darbe' diyen ve bunu söylemekte ısrar eden kendileri. Bu konuda Özgür Özel ve bahsettiği arkadaşlarıyla genel başkanları arasında bir makas açıklığı vardır. Çünkü Sayın Özgür Özel, '15 Temmuz darbe girişimi bir kontrollü darbe değildir, basbayağı darbedir, tiyatro değildir.' diyen bir arkadaşımız. Kendisini bu sözleri nedeniyle de takdir ederim, etmişimdir ama genel başkanları ayrı kanaatte." ifadelerini kullandı.

Akçay, Özel'e, "Söylediğim bir cümlenin Cumhuriyet Halk Partisini sanki diken batmış gibi hoplatacağını doğrusu tahmin etmemiştim. Demek ki bir yaraya parmak basmışız." karşılığını verdi.

Özel, "Bir darbenin mağduru ya da muhatabı olmanız bir başka darbenin faili olduğunuz gerçeğini ortadan kaldırmaz." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Darbe girişimini durduramamış olsaydık Türkiye Cumhuriyeti diye bir şey kalmayacaktı, ele geçireceklerdi." dedi.

Zengin, "Darbe girişiminden sonra yere batırdığınız ve hiçbir şekilde destek vermediğiniz olağanüstü halin, Anayasal anlamda bize verdiği yetkilerle kamunun içindeki FETÖ'cüleri temizleme imkanına sahip olduk." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Kanun hükmünde kararnamelerle devletin içinden attığınız on binlerce insanın hepsini siz yerleştirdiniz." dedi.

Oluç, AK Parti sıralarını işaret ederek "Çok fazla sayıda arkadaşınızın Fetullah'ın eteğinin dibinde çektirdiği fotoğraflar var. Mesela burada bize en fazla bağıran, hakaret eden vekillerinizin mutlaka fotoğrafları var. Onlar bunu kendilerini affettirmek için yapıyorlar, biz bunu biliyoruz. Fotoğrafları tekrar ortaya çıkarmayalım diye susuyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Devlet çökertilmek istendi"

TBMM Başkanvekili Celal Adan, CHP, MHP ve AK Parti milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalarının sürmesi üzerine araya girdi.

Bu coğrafyada yapılan en alçak ve hain girişimin, 15 Temmuz darbe girişimi olduğunu dile getiren Adan, "Yüzlerce devlete mezar olduğunu bildiğimiz bu coğrafyada, 15 Temmuz günü devlet çökertilmek istenmiştir. Allah'a çok şükür, büyük bir irade ortaya çıkmış ve 15 Temmuz'u ayaklar altına almış, demokrasimiz yaşamış, parlamentomuz yaşamıştır." dedi.

Adan, tartışmanın uzaması üzerine birleşime ara verdi.

