2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, "Bu bütçe, hain bombalarıyla, alçak hendekleriyle, terörü ve teröristi cesaretlendiren siyasi söylemleriyle iç barışımızı dinamitleyen, terör örgütleri ve siyasi uzantılarının kabusu olacak bir barış bütçesidir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren Cumhurbaşkanlığı ile ilgili ve bağlı kuruluşların 2020 yılı bütçesi üzerinde AK Parti Grubu adına konuşmalar yapıldı.

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Milli Saraylar'ın, Cumhurbaşkanlığına devrinden sonra başta Topkapı Sarayı olmak üzere saray, kasır ve köşklere yönelik restorasyon ve konservasyon uygulamalarının ivme kazandığını belirterek, son bir yılda ziyaretçi sayısının yüzde 27 arttığını, bu oranın yabancı ziyaretçide yüzde 54'e ulaştığını söyledi.

Akyol, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Milli Saraylar'ın, dünyadaki dengi kurumlar gibi gelirleriyle tarihi mirasa hizmette kendine yeter hale geldiğini kaydetti.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Türkiye'nin son on sekiz yılda savunma sanayisinde elde ettiği kazanımların, üretilen savunma sanayisi ve güvenlik ürünlerinin dünya çapında giderek daha çok kabul görmesinin, atılan adımların doğruluğunu kanıtlar nitelikte olduğunu vurgulayarak, "Ülkemiz kendi ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde, her yıl artan bir rakamla savunma sanayisi ürünü ihtiyacını da gerçekleştirmektedir. Unutmamalıyız ki dünyanın her yerinde teknolojinin lokomotifi savunma sanayisidir." diye konuştu.