2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

HDP Grubu adına konuşan Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, bütçenin zenginler ve imtiyazlılar tarafından yapıldığını, bu nedenle de adaletsizlikleri ortadan kaldıran bir içeriğe sahip olmadığını ileri sürdü.

TBMM Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifinin dördüncü maddesi üzerine İYİ Parti Grubu adına söz alan Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, 2020 yılı bütçesinin "yoksulluk, işsizlik, borç, israf ve faiz sarmalı üzerine kurulu" olduğunu öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisinde Türkiye aleyhine alınan kararlara ilişkin, "İç siyasi hesaplaşma peşinde koşan kongre üyeleri ABD ile ilişkilerimizin iyileştirilmesi misyonuna zarar veriyor. Burada Türkiye'ye karşı çevrelerin etkisi olduğunu da biliyoruz." dedi.

CHP Grubu adına konuşan Ordu Milletvekili Seyyit Torun, ülkenin "tek adam" tarafından ve "vesayet sistemi" ile yönetildiğini, bazı belediye başkanlarının kayyumla bazılarının da istifa ettirilerek görevinden alındığını savundu.

AK Parti Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, AK Parti'nin iktidara geldiği günden beri sağlık, eğitim ve ulaşım başta olmak üzere her alanda çok büyük devrimlere imza attığını söyledi.

Dalkılıç, muhalefet milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak kullandığı "tek adam" iddialarına ilişkin, "Cumhurbaşkanımız milletin iradesiyle seçildi. Sizin millet iradesiyle sorununuz var." dedi.

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisinde Türkiye aleyhine alınan kararlara ilişkin, "İç siyasi hesaplaşma peşinde koşan kongre üyeleri ABD ile ilişkilerimizin iyileştirilmesi misyonuna zarar veriyor. Burada Türkiye'ye karşı çevrelerin etkisi olduğunu da biliyoruz." diye konuştu.