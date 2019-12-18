2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Çulhaoğlu, "Emeklerinin karşılığını bir türlü veremediğiniz işçi, memur, emeklimizin de tasarruf etmesini bekliyorsunuz. Verdiğiniz üç-beş kuruşu da 'gözünüze dizinize dursun' diyerek laf ediyorsunuz. AKP sayesinde milletin satın alma gücü çok azaldı. Her yeni ekonomik programda, 'Burası çok önemli dediğiniz' anda, milletimiz 'Eyvah yine mi zamlar geliyor' diye kara kara düşünüyor. Milletimizin satın alma gücü, Avrupa ile kıyaslandığında son sıralardan kurtulamıyor. İktidarınızda işsizlik rekorları kırıldı. Bütün oyunlara rağmen enflasyon canavarını yenemiyorsunuz. " diye konuştu.

İYİ Parti Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu, demokrasinin olmazsa olmaz kuralının yasama, yürütme ve yargı olduğunu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bu prensibi yerle yeksan ettiğini savundu.

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, Genel Kurulda dün kendisine soru yönelten CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'a, "Sayın Bayraktutan, siz beni ne sınava çekecek ne de değerlendirebilecek konumdasınız." dediğini söyledi.

Teklifin 6. maddesinde yer alan aktarma, ekleme, devir işlemlerinin, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve fonksiyonel kullanılmasını açıkladığını vurgulayan Taşdoğan, "Bu durum, etkin ve verimli bir yönetim anlayışı olan hükümet modelinin de bir yansıması olarak görülmektedir." dedi.

Oktay'ın, Cumhurbaşkanı tarafından atanmış en üst düzey görevli olduğunu, yürütmeyi temsil ettiğini belirten Erkek, "Biz yürütmeyi sınav da yapabiliriz, soru da sorabiliriz, sorgulayabiliriz. Ama kuvvetler ayığının olduğu sistemlerde. Yürütmeyi temsilen bütçeyi sunuyor, yürütme onaylıyor. Onun için Oktay rahat. Niye Mecliste milletvekillerini muhatap alsın, hesap versin ki? Oktay ve bazı bakanların muhalefete parmak sallayarak konuştuklarını gördük. Sarayda çalışa çalışa o da bir kibir abidesi olmuş." diye konuştu.

1 milyon üniversite mezununun işsiz olduğuna dikkati çeken Erkek, "Bu tabloyu yaratan kim? Siz ne yapıyorsunuz? Ziraat Bankası yandaş bir simit şirketinin yüzde 51 hissesini alıyor, 500 milyon dolar, milletin parası. Siz herhalde simitçilerle çiftçileri karıştırdınız. Bankanın görevi çiftçiyi kurtarmak, çiftçiye destek vermek, yandaş şirketleri kurtarmak değil. " ifadelerini kullandı.

-"Tankların üretilmesine mi karşısınız?"

Erkek'in, "Vatan topraklarının, silah fabrikasının Katar'a peşkeş çekildiği" iddiası üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, bunun külliyen iftira olduğunu, aynen iade ettiğini söyledi.