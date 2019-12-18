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2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.12.2019 15:38 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Kanal İstanbul Projesi'nden kaynaklı kaybedilecek su miktarı 32,7 milyon metreküptür. Sazlıdere'de kaybedilen hacmin yaklaşık 36 katı su, Melen'den sağlanacaktır" - "Ambalaj atıklarımızın geri dönüşüm oranını yüzde 13'ten yüzde 35'lere çıkartmak istiyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi'nden kaynaklı kaybedilecek su miktarının 32,7 milyon metreküp olacağını belirterek, "Ancak yıllık toplam 1,8 milyar metreküp su sağlayacak Melen Projesi bittiğinde Sazlıdere'de kaybedilen hacmin yaklaşık 36 katı su Melen'den sağlanacaktır. Kanal İstanbul'un yapılmasıyla susuzluğun artması söz konusu değildir." dedi.

Kurum, TBMM Genel Kurulunda 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin 6. maddesinin görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Çevreye ilişkin tüm projelerin, iklim değişikliğiyle ilgili eylem planı çerçevesinde yapıldığını ifade eden Kurum, amaçlarının, 2023'e kadar nüfusun tamamına düzenli depolama ve atık su arıtma hizmeti vermek olduğunu söyledi.

Kurum, plastik poşetlerin ücretli hale getirilmesinin önemli olduğunu, depozito uygulamasıyla da ambalaj atıklarının geri dönüşüm oranını yüzde 13'ten yüzde 35'lere çıkartmak istediklerini belirtti.

Kaz Dağları ile ilgili bir soru üzerine Kurum, Kirazlı Köyü sınırları içerisinde Doğu Biga Madencilik tarafından yapılması planlanan Altın ve Gümüş Madeni Zenginleştirme Projesi için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce verilen işletme ruhsatının süresinin 10 Ekim 2019'da sona erdiğini, 15 Ekim'de de Genel Müdürlük tarafından faaliyetin durdurulduğunu kaydetti.

Kanal İstanbul Projesi ile susuzluğun ortaya çıkacağı eleştirilerini de yanıtlayan Kurum, "Kanal İstanbul Projesi'nden kaynaklı kaybedilecek su miktarı 32,7 milyon metreküptür. Yıllık toplam 1,8 milyar metreküp su sağlayacak olan Melen Projesi bittiği zaman Sazlıdere'de kaybedilen hacmin yaklaşık 36 katı su, Melen'den sağlanacaktır. Bunlara ek olarak planlama aşamasındaki Balaban Barajı'nın devreye sokulmasıyla diğer alternatif su kaynakları sağlanacaktır. Kanal İstanbul'un yapılmasıyla susuzluğun artması söz konusu değildir." diye konuştu.

Teklifin görüşmeleri 7. madde üzerinden sürüyor.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ambalaj Kanal İstanbul TBMM Genel Kurulu

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