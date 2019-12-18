2020 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Ziraat Bankasının çiftçilere kolaylık sağlamak, tarımın gelişmesine yardımcı olmak üzere kurulduğunu aktaran Oral, "Peki, bugün Ziraat Bankası ne yapmaktadır? Futbol takımlarının borçlarını ödemekle meşgul olmaktadır. Kamuoyundan tepki gelmese bir de Simit Sarayı kurtarma operasyonu yapacaklardı. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün bir açıklama yapıp Ziraat'ın Simit Sarayı'nı almasından haberi olmadığını ve tasvip etmediğini söyledi; ne ala, teşekkür ederiz. Ziraat jet hızıyla Simit Sarayı operasyonunu durdurdu." diye konuştu.

Gergerlioğlu'nun, "Mecliste Uygur Türkleriyle ilgili İYİ Parti'nin verdiği araştırma önergesinin AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi." ifadesi üzerine söz alan MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, MHP'nin bu oylama sürecinde "ret" oyu vermediğini söyledi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Cumhur İttifakı'nın, "beka" kavramı uğruna hukuksuzluklar yaptığını öne sürdü. Cezaevlerinde hak ihlalleri yaşandığını savunan Gergerlioğlu, bu konuda kendisine ulaşan mektupları ve bilgileri paylaştı.

Çiftçinin en büyük derdinin su, elektrik, tohum, gübre ve mazot olduğunu vurgulayan Şimşek, ayrıca sorunlarına dikkati çektiği Toroslar'daki yörüklere sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.

Yüzlerce işçinin çalıştığı TEMSA'nın yeniden üretime dönmesi için destek sağlanması gerektiğini dile getiren Şimşek, hem TEMSA kullanıcılarının hem TEMSA'da çalışanların çok büyük tedirginlik içinde olduğunu kaydetti.

Bülbül, "Bu zamana kadar MHP, gerek İYİ Parti'den gerek CHP'den gerek HDP'den gelen hangi araştırma önergesi varsa, bunları kendi siyasi anlayışı içinde desteklememe kararı vermiştir. Doğu Türkistan meselesinde, MHP'nin düşünceleri, değerlendirmeleri kamuoyunca bilinmektedir. Bu noktada, ispat edeceğimiz en son parti de HDP'dir." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, devletin önceliğinin milletin mutluluğu, huzuru ve ülkenin kalkınması olması gerektiğini belirterek, 17 yıllık AK Parti iktidarında Türkiye'nin önceliğinin şaştığını savundu.

Gençler, kadınlar, çocuklar, emekçiler değil beş firmanın iktidarın önceliği haline geldiğini öne süren Adıgüzel, söz konusu beş firmanın, Türkiye'de değil dünyada en çok devlet ihalesi alan 10 firma arasına girdiğini iddia etti.

Adıgüzel, "Ne hikmetse bir elin 5 parmağını geçemeyen bu şirketelere yürü ya kulum diyen anlayış; öğrenciyi, emekliyi, asgari ücretliyi unutmuştur. 17 yıllık AK Parti iktidarında yandaş, servetine servet katarken Türkiye'de genç işsizlik oranları en yüksek seviyesine gelmiştir." ifadesini kullandı.