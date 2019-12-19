2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Ok, Türkiye'de tarım ve hayvancılığın can çekiştiğini belirterek, "Türk çiftçisini desteklemek üzere varolan Ziraat Bankası sözde bir iş adamını kurtarmak üzere milyonlar akıtıyor. Vicdanınız buna razı geliyor mu? Böyle bir şey olabilir mi? Devlet şeker üretmez, devlet çimento üretmez diyenler bugün simit satmaya talip oluyor." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Gülüm'ün nefret temelli bir konuşma yaptığını söyledi. Nefret suçlarının, iktidarları tarafından korunmadığını vurgulayan Akbaşoğlu, "Her türlü kültürel farklılığı bir zenginlik olarak, kesrette vahdet olarak, çoğulculuğu birlik içinde ortaya koyan Mevlana'nın anlayışını ortaya koyan bir iktidarız." diye konuştu.

Esnafın da sorunları olduğunu anlatan Kaşlı, bu sorunların çözümü için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Yerel kalkınmanın önemine değinen Kaşlı, belediyelerin, kaynakların daha etkin ve verimli kullanımını sağlayarak ekonomik büyüme ve kalkınmayla ilgili etkiler meydana getirdiğini ifade etti.

MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, toplumun refahı üzerinde doğrudan etkisi olan alalarda sürdürülebilir bir bakış açısı gerektiğine işaret ederek, Türkiye'de ekonomik istikrar ve güven ortamının korunduğunu söyledi.

- "Çürük bütçe" tartışması

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da çürüyen her şeyin düşeceğini ifade ederek, bütçenin de "çürük" olduğunu öne sürdü.

AK Parti sıralarına, "Bu bütçenin altında kalacaksınız." diye seslenen Özkan, faiz lobisinden borçlanmak için bu bütçenin yapıldığını ileri sürdü. Özkan, "Bu bütçe prangadır ve altından kalkamazsınız. Simitçi için bütçe yaparsanız sonuç bu olur. Bu bütçe halkın bütçesi değil." ifadelerini kullandı.

Bütçede borçlanma limitinin aşılacağını ve faiz lobisine gidileceğini iddia eden Özkan, "Bu çürüğü temizlemenin yolu halktan yana bütçe yapacaksınız. Halka düşmanlık etmek neden? Bu halk sizi neden bu kadar kızdırıyor? Halktan korkulmaz. Halkın size emanet ettiği bütçeye siz ihanet ediyorsunuz. Yapamadığınız yerde bırakacaksınız. Biz yapmaya talibiz. 18 yılda yaptığınız bütün bütçeler sizi faiz lobisinin kucağına oturttu. Gelin millet için birlikte çalışalım." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, halkın bütçeyi 18 yıldır AK Parti'ye hazırlattığını belirterek, iktidara geldiklerinde bütçenin yüzde 43'ünün, şimdi ise yüzde 12'sinin faize gittiğini söyledi. Akbaşoğlu, bütçeyi, "yeniden başlangıcın bütçesi" olarak değerlendirdi.