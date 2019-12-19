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2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.12.2019 02:23 | Son Güncelleme

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: - "Halkın size emanet ettiği bütçeye siz ihanet ediyorsunuz. Yapamadığınız yerde bırakacaksınız. Biz yapmaya talibiz" - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Çürük bütçe yaptınız, düştünüz. 18 yıldır sapasağlam bütçe yapmaya devam ediyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın 2020 bütçesinin "çürük" olduğu eleştirisine, "Çürük bütçe yaptınız, düştünüz. 18 yıldır sapasağlam bütçe yapmaya devam ediyoruz." diye karşılık verdi.

TBMM Genel Kurulunda 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 13. maddesi kabul edildi.

İyi Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Doğu Türkistan'da yapılan zulmün arşa ulaştığını belirterek, Uygur Türklerinin ölümden daha ağır uygulamalarla karşı karşıya kaldığını söyledi. Ok, Doğu Türkistan'a sahip çıkma çağrısında bulundu.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde 227 gazinin aylıklarının kesildiğini ifade eden Ok, bu durumun gözden geçirilmesini talep etti.

Ok, Türkiye'de tarım ve hayvancılığın can çekiştiğini belirterek, "Türk çiftçisini desteklemek üzere varolan Ziraat Bankası sözde bir iş adamını kurtarmak üzere milyonlar akıtıyor. Vicdanınız buna razı geliyor mu? Böyle bir şey olabilir mi? Devlet şeker üretmez, devlet çimento üretmez diyenler bugün simit satmaya talip oluyor." diye konuştu.

MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, toplumun refahı üzerinde doğrudan etkisi olan alalarda sürdürülebilir bir bakış açısı gerektiğine işaret ederek, Türkiye'de ekonomik istikrar ve güven ortamının korunduğunu söyledi.

Yerel kalkınmanın önemine değinen Kaşlı, belediyelerin, kaynakların daha etkin ve verimli kullanımını sağlayarak ekonomik büyüme ve kalkınmayla ilgili etkiler meydana getirdiğini ifade etti.

Esnafın da sorunları olduğunu anlatan Kaşlı, bu sorunların çözümü için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

- "Nefret suçları" tartışması

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, nefret suçlarının bireysel suç olmadığını belirtti. Kürtlerin saldırılara maruz kaldığını, ev ve işyerlerinin tahrip edildiğini iddia eden Gülüm, nefret suçlarının cezasız kaldığını öne sürdü.

Gülüm, nefret suçlarına caydırıcılığı önleyecek hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesini istedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Gülüm'ün nefret temelli bir konuşma yaptığını söyledi. Nefret suçlarının, iktidarları tarafından korunmadığını vurgulayan Akbaşoğlu, "Her türlü kültürel farklılığı bir zenginlik olarak, kesrette vahdet olarak, çoğulculuğu birlik içinde ortaya koyan Mevlana'nın anlayışını ortaya koyan bir iktidarız." diye konuştu.

- "Çürük bütçe" tartışması

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da çürüyen her şeyin düşeceğini ifade ederek, bütçenin de "çürük" olduğunu öne sürdü.

AK Parti sıralarına, "Bu bütçenin altında kalacaksınız." diye seslenen Özkan, faiz lobisinden borçlanmak için bu bütçenin yapıldığını ileri sürdü. Özkan, "Bu bütçe prangadır ve altından kalkamazsınız. Simitçi için bütçe yaparsanız sonuç bu olur. Bu bütçe halkın bütçesi değil." ifadelerini kullandı.

Bütçede borçlanma limitinin aşılacağını ve faiz lobisine gidileceğini iddia eden Özkan, "Bu çürüğü temizlemenin yolu halktan yana bütçe yapacaksınız. Halka düşmanlık etmek neden? Bu halk sizi neden bu kadar kızdırıyor? Halktan korkulmaz. Halkın size emanet ettiği bütçeye siz ihanet ediyorsunuz. Yapamadığınız yerde bırakacaksınız. Biz yapmaya talibiz. 18 yılda yaptığınız bütün bütçeler sizi faiz lobisinin kucağına oturttu. Gelin millet için birlikte çalışalım." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, halkın bütçeyi 18 yıldır AK Parti'ye hazırlattığını belirterek, iktidara geldiklerinde bütçenin yüzde 43'ünün, şimdi ise yüzde 12'sinin faize gittiğini söyledi. Akbaşoğlu, bütçeyi, "yeniden başlangıcın bütçesi" olarak değerlendirdi.

- "Kadını muhalefet anlayışınıza kurban etmeyin"

AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, bütçe görüşmeleri esnasında bazı milletvekillerinin, şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınların fotoğraflarını sıraların üzerine koyduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bir anne olarak şiddete uğrayıp hayatını kaybeden benim evladım olsa siyasilerin onu özçekim malzemesi olarak kullandıklarını görsem ne hissederim diye düşündüm. İçim acıdı. İsyan ettim. Gelin; kadınları, iktidarı dövmek, alışık olduğumuz şekilde Avrupa'ya şikayet etmek için malzeme olarak kullanmaktan vazgeçin. Sizden veya bizden ayrımı yapmadan teferruatta değil öznede buluşalım. Yeter ki bu milletin vatanına, askerine, polisine sahip çıkan asil kadınları, yoksul, sinik, güçsüz göstermeyelim. Yani fikir üretin, çözüm getirin ama kadını muhalefet anlayışınıza kurban etmeyin."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konuşmaların ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bütçenin halkın ve IMF'ye muhtaç olmama bütçesi olduğunu vurgulayan Kurum, CHP'lilere, "Çürük bütçe yaptınız, düştünüz." dedi. Kurum, 18 yıldır sapasağlam bütçe yapmaya devam ettiklerini ifade etti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise "Siz çürük bütçe yaptığınız için Ankara, İstanbul, Mersin, Adana'yı kaybettiniz." dedi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, 13. maddenin kabul edilmesinin ardından, birleşimi saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

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