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2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.12.2019 11:11 | Son Güncelleme

Bugün 2020 Bütçe Kanunu Teklifi'nin 3 maddesi ile 2018 Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin 7 maddesi görüşülecek

TBMM Genel Kurulunda bugün 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 3 maddesi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin 7 maddesi görüşülecek.

Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 14. maddesinden görüşmelere devam ediliyor.

Bugün, 2020 Bütçe Kanunu Teklifi'nin 3 maddesi ile 2018 Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin 7 maddesi olmak üzere toplam 10 madde ele alınacak.

Genel Kurulda, hükümet adına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül hazır bulunuyor.

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