HABER

2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.12.2019 16:58 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "(Hukuk fakültelerinde) Hukuk fakültesi branşı dışında yönetici, öğretim üyesi olmalarını asla kabul etmiyoruz. Bu konuda YÖK nezdinde de ilgili tüm idare nezdinde de çabamızı sürdüreceğiz" - "İlk olarak 2020 yılı üniversite giriş sınavında uygulanacak. İlk 125 bine girenler hukuk fakültesine girebilecek. Bu hukuk eğitiminin kalitesi adına çok önemlidir" - "Yargıda olduğu gibi devletin hiçbir yerinde paralel, yatay, dikey, meridyen hiçbir yapıyı, oluşumu asla tasvip edemeyiz. Bu konuda mücadelemizi sürdüreceğiz"

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, hukuk fakültelerine ilişkin "Hukuk fakültesi branşı dışında yönetici, öğretim üyesi olmalarını asla kabul etmiyoruz. Bu konuda YÖK nezdinde de ilgili tüm idare nezdinde de çabamızı sürdüreceğiz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor.

Adalet Bakanı Gül, görüşmelerde, milletvekillerinin soruları üzerine, Yargı Reformu Strateji Belgesinde hukuk eğitimi konusunda çok önemli yol haritası bulunduğunu söyledi.

Gül, Türkiye'de hukuk sorununun temelinde nitelikli hukukçu sorununun da olduğunu düşündüklerini belirterek, yargıya güvenin gelecekte artmasının en temel taşlarından birisinin hukuk eğitiminde önemli mesafeler kat edilmesi olduğunu ifade etti.

Hukuk fakültelerinin ve öğrenci kontenjanlarının fazla olmasının hukuk eğitiminin kalitesini düşürdüğüne işaret eden Gül, YÖK ile bu konuda görüşmeler yaptıklarını, üniversite giriş sınavında ilk 190 bine girenlerin hukuk fakültesine girebildiğini anlattı.

Gül, "Bu kontenjanın ilk 75 bin en fazla ilk 100 bin olması" yönündeki taleplerinin, YÖK tarafından "ilk 125 bin" öğrenci şeklinde kabul edildiğini ifade ederek, "İlk olarak 2020 yılı üniversite giriş sınavında uygulanacak. İlk 125 bine girenler hukuk fakültesine girebilecek. Bu hukuk eğitiminin kalitesi adına çok önemlidir." diye konuştu.

Bazı hukuk fakültelerinin bu kararla birlikte kapanabileceğine işaret eden Gül, bunun da üniversitelerin bu konuda tedbirler alması sonucunu doğuracağını söyledi.

Hukuk fakültesi öğrencilerinin daha kaliteli olması gerektiğini vurgulayan Gül, "Hukuk fakültesi öğrencisine müşteri anlayışıyla bakan bir yaklaşımı kabul etmiyoruz. Çünkü buradan çıkanlar Türkiye yargısı ile ilgili karar vermektedirler." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kontenjandaki daralma öğretim üyesi ihtiyacını azaltacak"

Bu süreci büyük bir titizlikle takip ettiklerine dikkati çeken Gül, hukuk fakültelerindeki öğretim üyesi ihtiyacının, kontenjandaki daralmayla birlikte azalacağını söyledi.

Gül, "(Hukuk fakültelerinde) Hukuk fakültesi branşı dışında yönetici, öğretim üyesi olmalarını asla kabul etmiyoruz. Bu konuda YÖK nezdinde de ilgili tüm idare nezdinde de çabamızı sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

Hukuk fakültelerindeki eğitimde adli klinikler, cezaevi koşulları, felsefe, psikoloji ve kriminolojinin bulunması gerektiğini vurgulayan Gül, güzel Türkçe kullanımı ve analitik düşünmenin de bu eğitim sırasında yer almasının yararlı olacağını dile getirdi.

- "Yargı hiçbir grup ve zümrenin olamaz"

Bakan Gül, yargının hiçbir grubun ve zümrenin olamayacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda, 'Geçmişte FETÖ, önceki dönemde vesayetçiler yaptı, bu sefer de bizimkiler, bizim zihniyetimizdekiler yapsın' anlayışı asla kabul edilemez. Çünkü yargı siyaset üstü, partiler üstüdür. Yargıda yandaşlık, kayırmacılık olamaz. Ne kadar gücümüz yeterse bu mesuliyeti yerine getirmek zorundayız. O kürsüye; hakimin, savcının karşısına çıkan kişilerin 'hangi düşünce, hangi inançtan, nerede doğmuş olursa olsun, hiçbir şekilde ayrımcılık yapılmayacağı' düşüncesiyle adliyenin kapısından gireceği bir sistemi hep beraber inşa edeceğiz. Büyük bir tahribat oldu ama bu travmayı, bu tahribatları hep beraber, tek tek mücadele ederek ortadan kaldırmak zorundayız."

Bu mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Gül, bu konuda hiçbir zafiyete izin vermeyeceklerini söyledi. Bakan Gül, "Yargıda olduğu gibi devletin hiçbir yerinde paralel, yatay, dikey, meridyen hiçbir yapıyı, oluşumu asla tasvip edemeyiz. Bu konuda mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

PARTNERGülşen 15 milyona aldığı evini satamayınca...Gülşen 15 milyona aldığı evini satamayınca...
Bakan Selçuk: ”Bu ay sonuna kadar bütün atamaları gerçekleştirmiş olacağız"Bakan Selçuk: ”Bu ay sonuna kadar bütün atamaları gerçekleştirmiş olacağız"
Bilecik Görüşmeleri'nin 99'uncu yıl dönümüne özel ajandaBilecik Görüşmeleri'nin 99'uncu yıl dönümüne özel ajanda
Anahtar Kelimeler:
2020 yılı bütçesi

En Çok Okunan Haberler

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Doğa Koleji satıldı iddiası!

Doğa Koleji satıldı iddiası!

Ev sahipleri dikkat! 1 Ocak'ta zorunlu oluyor

Ev sahipleri dikkat! 1 Ocak'ta zorunlu oluyor

Erdoğan: 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor

Erdoğan: 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor

Uludağ'da cansız bedeni bulunmuştu, yakınları teşhis etti

Uludağ'da cansız bedeni bulunmuştu, yakınları teşhis etti

Google'a erişim problemi

Google'a erişim problemi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Diğer Haberler
AK Partili Osman Boyraz'dan Asım Safitürk açıklaması

Meclis'teki bu görüntü çok konuşulmuştu! Açıklama geldi

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı seçildi

Davutoğlu Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı seçildi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması!

Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması!

TBMM'de komisyonda kabul edildi! Memur olacaklar artık bu süreçten geçecek!

Memur olacaklar artık bu süreçten geçecek!

Davutoğlu'ndan çarpıcı referandum sözleri: Bunu anlatacak televizyon bulamadım

Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! 'Anlatacak televizyon bulamadım'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması!

Bakan'dan Kanal İstanbul açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.