2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Gül, "Milletvekili dahi değilken, seçim çalışmalarında, Peygamber Efendimizin Kutlu Doğum programına katıldığımız bir faaliyetti. Bizim bu anlamda Anadolu'nun her rengiyle, her deseniyle, bu ülkenin her vatandaşıyla; düşüncesi, yaşam tarzı, inancı ne olursa olsun, bizlerin ortak değerleriyle hem siyasi hem de insani anlamda münasebetlerimiz olması ve etkinliklere katılmamız elbette söz konusu olabilir." dedi.

- "Bize talimat veremezsiniz"

Adalet Bakanı Gül, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın "6 Aralık'ta tutuklanan HDP Van Özalp Belediye Başkanı Dilan Örenci'nin rahatsızlığı nedeniyle derhal salıverilmesini" istemesine tepki gösterdi.

Cezaevindeki hükümlü ve tutukluların insani koşullarda devlete emanet edildiklerini ve hekimler aracılığıyla büyük bir titizlikle takip edildiklerini belirten Gül, "Bununla ilgili hiçbir şekilde herhangi bir ihmale asla izin verilmemektedir. Ancak 'derhal serbest bırakılmalıdır' diye bir talimatın muhatabı biz değiliz. Siz bize talimat veremezsiniz, biz de hakim savcılara talimat veremeyiz." şeklinde konuştu.