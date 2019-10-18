2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile "fiyat istikrarı, finansal istikrar ve cari işlemler dengesinde son bir yılda elde edilen kazanımları koruyup geliştirmek", "kamu borçluluğunu düşük düzeylerde tutmak", "mali disipline kararlılıkla devam etmek", "yeni tarımsal destekleme modeliyle üretim ve verimde artış sağlamak" hedefleniyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan teklifin genel gerekçesinde, sürdürülebilir büyüme ve adaletli paylaşıma yönelik ekonomik dönüşümün gerçekleştirilmesi, mali disiplinin sürdürülmesi, kamu dengelerinin iyileştirilmesi, maliye politikasının sürdürülebilirliğinin gözetilmesi ve kamu maliyesi alanında elde edilen kazanımların gelecek dönemde de korunmasının amaçlandığı kaydedildi.

Bütçe ödeneklerinin, Yeni Ekonomi Programı/Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan'da yer alan makroekonomik göstergeler, politika ve öncelikler, tedbir hedefleri, idarelerin geçmiş yıllar harcama eğilimleri ile yürüttükleri önemli faaliyet, proje ve ihtiyaçları dikkate alınarak belirlendiği, bütçe gelir tahminlerinin ise Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan'da belirlenen gelir politikası hedef ve öncelikleri ile makroekonomik göstergeler, geçmiş yıl gelir tahsilatları, gelir politikalarının bütçe gelirlerine etkileri, ulusal ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler göz önünde bulundurularak oluşturulduğu bildirildi.