2020 yılı merkezi yönetim bütçesi belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, rekabetçilik ve verimliğin artırılmasında Ar-Ge ve inovasyonun büyük önem taşıdığını belirterek, "Özel sektör ve kamunun Ar-Ge ve inovasyon noktasında daha fazla kaynak ayırması, bu alandaki insan kaynağının artırılması, niteliklerinin geliştirilmesi önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor. 2020 bütçesinde kamunun ve özel sektörün Ar-Ge harcamaları için ayırdığımız miktarı artırdık ve 5,5 milyar liralık bir kaynak öngördük." dedi.

Ağbal, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ne ilişkin basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Son yıllarda önemli ölçüde artırılan reel sektör desteklerinin 2020 yılında da devam ederek özel sektör aracılığıyla büyüme stratejisinin sürdürüleceğini ifade eden Ağbal, bu kesime yapılan destekler için bütçeden 44,5 milyar lira kaynak ayrıldığını söyledi.

Ağbal, sigorta prim desteği ve diğer teşvikler kapsamında gelecek yıl Sosyal Güvenlik Kurumuna 25,3 milyar lira ödeme yapılacağını, reel sektöre sağlanan Kredi Garanti Fonu kefaletli krediler için de 5 milyar lira kaynak öngörüldüğünü bildirdi.