2020 yılına buz pistinde kayarak girdiler

Kadıköy’de vatandaşlar 2020’ye buz pistinde kayarak girdiler. Buz pistinde heyecan dolu anlar drone ile havadan görüntülendi.

Kadıköy Belediyesi tarafından Kalamış Parkında özel bir teknoloji kullanılarak, geçici olarak hazırlanan buz pistinde vatandaşlar kayarak yeni yıla girdi. Renkli anlara sahne olan yılbaşında buz pateni yapan vatandaşlar 2020 yılına kayarak girmenin keyfini yaşadı. 4 yaş üstü her yaştan kullanıcıya açık olan pistte, 30 dakika süre ile buz pateni kaydılar. Daha önce buz pateni yapmamış kişiler de alanda bulunan eğitmenler tarafından verilecek kısa bir eğitimin ardından kayabildiler. Kalamış Parkı’ndaki 400 metrekare alan üzerine kurulan sistem, su ve elektrik kullanımının çok az olmasından dolayı çevre dostu olarak nitelendirildi. Ses ve ışık sistemleri ile renklenen Kalamış Parkı’nda aileler de çocuklarını tribünden izlediler.

Buz pateni sporcusu Tuğgül Küçükoğlu, “Ben çok mutluyum zaten buz pateni hayatımın büyük bir kısmını kaplıyor ve genellikle her hafta kayıyorum. 2020 yılına da kayarak giriyorum çok mutluyum ve kayarak geçireceğim. Buz pateni çok güzel bir spor belirli bir alanınız var ama benim kendimi Özgür hissettiğim yer, buzun üzeri ben çok mutluyum zaten senkronize takımındayım. Bilmiyorum buz ile alakalı her şey çok güzel zaten en büyük hayalimdi ve bunu yaşıyorum. Yarışmalarımız oluyor Türkiye’yi temsil ediyoruz “ diye konuştu.

Hayatında ilk defa buz pistinde kayan Esra Ereç, “Gerçekten çok heyecanlıyım ilk defa kayıyorum. Bu şekilde o yüzden ilk defa böyle bir şey yapmanın verdiği heyecanı yaşıyorum. Ben çok kayıyor da sayılmam deniyorum ama bakalım yapabilecek miyim emin değilim açıkçası en azından deniyorum. 2020 her sene olduğu gibi bu yılda inanılmaz umutluyuz çok güzel geçmesini istiyoruz ama onun için de bir şeyler yapmak gerekiyor. O yüzden bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yenilikler katmaya çalışıyoruz arkadaşlarım ile umarım bu şekil yenilikler ve güzellikler ile devam eder” dedi.

2020 yılına hayatına yeni bir ilk katacağını ifade eden Bengü Tuncay, Ben çok mutluyum heyecanlıyım hayatımda ilk defa buz pateni yapıyorum. 2020 yılına hayatımda bir ilk ile giriyorum. O yüzden çok güzel bir duygu herkeste inşallah yapar buz patenini kayar çok güzel bir aktivite “ şeklinde konuştu.