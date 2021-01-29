2020 yılında Bilecik’te uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmadı

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince 2020 yılında gerçekleştirilen operasyonlarda adeta uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı.

Ekipler, ilçe genelinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik olarak çok sayıda başarılı operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar sonucunda son bir yıl içerisinde 219,80 gram eroin, 147.16 gram esrar, 184,59 gram metamfetamin, 1.40 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 1 kök hint keneviri, 115 adet ecstacy, 65.91 gram sentetik kannabinoid( bonzai), 12.53 gram skunk, 3.70 gram salvia, 19 adet sentetik ecza, 4 adet ruhsatsız tabanca, 64 adet tabanca fişeği, 1 adet satır ve 1 adet döner bıçağı ele geçirildi.

Ayrıca yine son bir yıl içerisinde uyuşturucu operasyonları kapsamında yakalanan 216 şüpheli şahıs hakkında işlem yapılırken 18 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

