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  4. 2020 yılında en çok satan hibrit b segmenti oyuncusu Suzuki Swift oldu!

2020 yılında en çok satan hibrit b segmenti oyuncusu Suzuki Swift oldu!

22.01.2021 09:01 | Son Güncelleme:
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2020 yılında en çok satan hibrit b segmenti oyuncusu Suzuki Swift oldu!

Suzuki'nin en sevilen modellerinden olan Swift, B segmentinin hibrit otomobilleri arasında en çok satan model olma başarısını gösterdi. Üstün güvenlik özellikleri, yüzde 20’yi aşan yakıt tasarrufu, sınıfının en donanımlı ve en uygun fiyatlı modeli olmasıyla Swift Hibrit, yılı kendi kategorisindeki hibrit otomobiller arasında lider olarak tamamladı.

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde satışa sunulan Swift Hibrit’in başarısı Swift modelinin toplam satışlarına da pozitif ivme kazandırdı, yılık toplam satışın %35’i hibrit versiyon satışlarından elde edildi. Yeni yılda, sınıfının en çok satanı Swift Hibrit sahibi olmak isteyenlere, Ocak ayına özel 60 bin TL’ye 12 ay vade ve 0 faizli kredi veya 9 bin TL takas desteği uygulaması sunuluyor.

Yeni Suzuki Swift HibriT

DİZELİN ÖMRÜ BİTİYOR!

Swift Hibrit’in Türkiye’de kısa zaman içerisinde elde ettiği başarıyı değerlendiren Suzuki Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Şirin Yurtseven, “Hibrit otomobiller, Avrupa’da olduğu gibi ülkemizde de dizel araçların en büyük alternatifi konumuna geliyor. Özellikle Swift modelimizin yer aldığı B segment hatchback sınıfında, artık dizel otomatik modellerin eski hakimiyetinin olmadığını görmekteyiz. Bu sınıfta sadece birkaç manuel vites seçeneğinde dizel modelleri görebiliyoruz. Swift Hibrit; Türkiye pazarındaki en donanımlı ve en uygun fiyatlı hibrit model olmasıyla pazarda dizel modellerin yerini almaya başladı ve kısa zamanda beğeni kazandı” açıklamalarında bulundu.

Şirin Yurtseven

ARANAN TÜMÖZELLİKLER ONDA!

Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisi (SHVS) ile donatılan Swift Hibrit’te; içten yanmalı motoru destekleyen bir entegre marş alternatörü (ISG) ve fiş şarjına gerek duymayan 12 Volt’luk lityum iyon batarya yer alıyor. Kendi kendini şarj eden hibrit sistem, yakıt verimliliğini daha da artırıyor. Swift Hibrit’in kaputunun altında ise daha fazla yakıt ekonomisi ve daha düşük CO2 emisyon değerleri sunan dört silindirli 1,2 litrelik K12D Dualjet motor yer alıyor. 83 PS güç üreten motor, kombine edildiği CVT şanzıman sayesinde henüz 2.800 d/d’da 107 Nm torku kullanıma sunuyor.

Yeni Suzuki Swift Hibrit

Etkili performansı ve yüksek gaz tepkilerine karşın K12D Dualjet motor; NEDC normuna göre sadece 94 gr/km CO2 emisyon değeri ve şehir içinde 100 kilometrede ortalama 4,1litre karma yakıt tüketimi değerine imza atarak, benzinli modeline kıyasla şehir içi kullanımda yüzde 20’yi aşan yakıt tasarrufu sağlıyor.
Swift Hibrit’in üstün güvenlik özellikleri arasında ise Adaptif Hız Sabitleme (ACC) Sistemi, Çift Sensörlü Fren Destek Sistemi (DSBS), Şerit Takip Sistemi (LDWS), şerit değiştirme uyarısı, yalpalama uyarısı, Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi (RCTA), Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM), Adaptif Hız Sabitleme (ACC) ve Uzun Far Asistanı (HBA) bulunuyor. Ülkemizde GL Techno ve GLX Premium donanım seviyeleriyle satışa sunulan Swift Hibrit, LED farlar ve LED stop lamba grubu, 16 inç alaşım jantlar, 9 inç dokunmatik multimedya sistemi ve navigasyon, LCD yol bilgi ekranı, anahtarsız çalıştırma sistemi ve çift renk seçenekleriyle sınıfının en donanımlı otomobillerinden birisi olma özelliğini taşıyor.


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