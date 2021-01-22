2020 yılında en çok satan hibrit b segmenti oyuncusu Suzuki Swift oldu!

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde satışa sunulan Swift Hibrit’in başarısı Swift modelinin toplam satışlarına da pozitif ivme kazandırdı, yılık toplam satışın %35’i hibrit versiyon satışlarından elde edildi. Yeni yılda, sınıfının en çok satanı Swift Hibrit sahibi olmak isteyenlere, Ocak ayına özel 60 bin TL’ye 12 ay vade ve 0 faizli kredi veya 9 bin TL takas desteği uygulaması sunuluyor.

DİZELİN ÖMRÜ BİTİYOR!

Swift Hibrit’in Türkiye’de kısa zaman içerisinde elde ettiği başarıyı değerlendiren Suzuki Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Şirin Yurtseven, “Hibrit otomobiller, Avrupa’da olduğu gibi ülkemizde de dizel araçların en büyük alternatifi konumuna geliyor. Özellikle Swift modelimizin yer aldığı B segment hatchback sınıfında, artık dizel otomatik modellerin eski hakimiyetinin olmadığını görmekteyiz. Bu sınıfta sadece birkaç manuel vites seçeneğinde dizel modelleri görebiliyoruz. Swift Hibrit; Türkiye pazarındaki en donanımlı ve en uygun fiyatlı hibrit model olmasıyla pazarda dizel modellerin yerini almaya başladı ve kısa zamanda beğeni kazandı” açıklamalarında bulundu.