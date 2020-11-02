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2020 Yılında Tüm Dünyada 32 Gazeteci Yaşamını Yitirdi

02.11.2020 19:15 | Son Güncelleme

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) bu yıl 32 gazetecinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. RSF, BM Genel Sekreteri’nden, gazetecilerin can güvenliğiyle ilgili bir birim oluşturmasını istedi

2020 Yılında Tüm Dünyada 32 Gazeteci Yaşamını Yitirdi

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) 2020 yılında dünya genelinde 32 gazetecinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. RSF, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’den, BM çatısı altında gazetecilerin can güvenliğiyle ilgili bir birim oluşturulmasını istedi.

Merkezi Paris’te bulunan Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, 2 Kasım "Dünya Gazetecilere Karşı Suçlarda Cezasızlığın Sona Erdirilmesi Günü" dolayısıyla yayınladığı mesajında, Corona virüsü kısıtlamaları nedeniyle 2020 yılında, 2019’a oranla daha az sayıda gazeteci öldüğünü ancak bu yıl da ölen gazeteci sayısının endişe verici seviyeye ulaştığını belirtti.

Genel Sekreter Antonio Guterres’e gazetecilerin can güvenliğini sağlamak için adım atma çağrısı yapan RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, "Genel Sekreter'in cezasızlığa karşı mücadelede ve gazetecilerin korunmasında önemli bir miras bırakması ve harekete geçmesi için bir yıldan biraz fazla bir süresi kaldı. Yönetim ekibinden bir kişiyi öncelikli temas edilecek merci olarak belirlemesi, şu anda Guterres’in gerçekleştirdiği tek somut eylem. Ancak yeterli değil" dedi.

Corona virüsü etkisi

RSF, 2019 yılında 49 gazetecinin yaşamını yitirdiğini, 2020’de ise salgın önlemleri ve karantina uygulamalarına rağmen 32 gazetecinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Örgüte göre, Corona virüsü salgını gazetecilerin çalışma koşullarını tümüyle değiştirdi. Gazeteciler 2020 yılında salgın nedeniyle görev alanlarına gidemedi.

RSF Genel Sekreteri Deloire, "Pandemi koşullarında daha az gazeteci öldürüldü, ancak gazetecilere karşı daha fazla baskı ve taciz oldu. Gazetecilerin can güvenliklerini tehdit eden koşullar giderek daha çeşitli hale geliyor ve mücadele etmesi daha da zorlaşıyor" diye konuştu.

Kaşıkçı’nın ölümünün ikinci yılı

Öte yandan, Suudi köşe yazarı Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ikinci yıldönümü nedeniyle bir imza kampanyası başlatan RSF, G-20 zirvesine ev sahipliği yapan Suudi Arabistan rejimine basın özgürlüğü alanında baskı yapılmasını istedi. Suudi Arabistan Krallığı’nın dünyanın en kötü basın özgürlüğü rekorlarından birine sahip olmasına rağmen, 21-22 Kasım tarihlerinde, G-20 zirvesine ev sahipliği yapacağını vurgulayan RSF, ülkede gözaltına alınan 34 gazetecinin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

RSF, basın özgürlüğü raporunda 180 ülke arasından 170’inci sırada yer alan Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde yapılacak G-20 zirvesinde, Suudi gazetecilerin serbest bırakılması için başlattığı imza kampanyasını liderlere sunmayı planlıyor.

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