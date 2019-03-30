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2020 yılında uzman fizyoterapistler sahada olacak

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.03.2019 09:37 | Son Güncelleme

Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi ve Türkiye Fizyoterapistler Derneği Başkanı Prof.

2020 yılında uzman fizyoterapistler sahada olacak

Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi ve Türkiye Fizyoterapistler Derneği Başkanı Prof. Dr. Tülin Düger, 2020 yılında uzman fizyoterapistlerin sahada olacaklarını söyledi.
Fizyoterapistler Derneğinin bu yıl 50. yılını kutladığını belirten Türkiye Fizyoterapistler Derneği Başkanı Prof. Dr. Tülin Düger, fizyoterapistlerin nasıl hizmet verdiklerini, hangi eğitimleri aldıklarını ve nasıl çalıştıklarını anlattı.
50 yıl önce başladıkları bel, boyun fıtığı ve romatizmal hastalıkların tedavi çalışmalarını yürüten fizyoterapistlerin, bugün gebelikten, erken çocukluk dönemine, riskli bebeklerden yetişkinlik dönemine kadar ve yaşlılığa kadar pek çok popülasyonda hem hastalıkların tedavisinde hem de rehabilite edilmesinde geleceğe yönelik planlamalarda rol aldıklarını belirten Prof. Dr. Tülin Düger, "Fizyoterapistler; hekimlerle, hemşirelerle, tüm sağlık profesyonelleriyle bir arada çalışarak etkin bir sağlık hizmeti sunumu yarışındalar. Şu anda Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler başta olmak üzere tüm kamu kuruluşlarında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kuruluşlarda, özel sektörde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ve huzur evlerinde çok sayıda etkin istihdam alanlarına sahipler" diye konuştu.
Tüm dünyanın rehabilitasyon 2030 hedeflerini tartıştığını, Türkiye’de de fizyoterapistlerin ilk kez Türkiye için 2030 yılı hedeflerini ortaya koymak istediklerini söyleyen Prof. Dr. Tülin Düger, "Bu yüzden etkili kurum ve kuruluşlarla, bakanlıklarla 2030 hedeflerini çalışıyoruz. Teknoloji ve fizyoterapiyi birleştirerek yeni yöntemlerle tıbbın her alanına fizyoterapistler hizmet vermeye devam edecekler. 2020 yılında uzman fizyoterapistler sahada olacaklar" şeklinde konuştu.
Fizyoterapistlerin eğitim süreçlerini anlatan Prof. Dr. Tülin Düger, "Bugün 88 üniversitemizde Fizyoterapist ve Rehabilitasyon Bölümü var ve bu bölümlerde 4 yıllık lisans eğitimleri alıyorlar. Bunun üzerine yüksek lisans, doktora çalışmaları yapabiliyor, bilim uzmanlıklarıyla birlikte doçent, profesör oluyorlar" ifadelerini kullandı.
Türkiye Fizyoterapistler Derneğinin önemli araştırmaların liderliğini yaptığını belirten ve bu etkin çalışmalar kapsamında bu yıl Hacettepe Üniversitesinde ilk kez Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi olma gururunu yaşadıklarını belirten Prof. Dr. Tülin Düger, "Hareket fonksiyon gelişimleri, pek çok durumda ortopedik rehabilitasyon, nörolojik rehabilitasyon, protez, ortez, el rehabilitasyonu, serebral palsi, pediatrik rehabilitasyon gibi pek çok geniş alanlarda fizyoterapi eğitimi kapsamlı bir şekilde sürüyor” dedi.
Fizyoterapistler Derneği olarak gelecek yıllarda uzman fizyoterapistler yetiştirmek istediklerinin altını çizen Prof. Dr. Tülin Düger, diyabet, obezite, kardiyopulmoner rehabilitasyon gibi pek çok alanda uzman fizyoterapist yetiştirmek ve uzmanlık alanlarıyla birlikte toplumda daha yaygın ve etkili çözümler bulmak yarışı içerisinde olduklarını kaydetti.

2020 yılında uzman fizyoterapistler sahada olacak

2020 yılında uzman fizyoterapistler sahada olacak

2020 yılında uzman fizyoterapistler sahada olacak

2020 yılında uzman fizyoterapistler sahada olacak

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