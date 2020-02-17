HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 2020 yılında vizesiz gidebileceğiniz Asya ve Avrupa ülkeleri

2020 yılında vizesiz gidebileceğiniz Asya ve Avrupa ülkeleri

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2020 11:30 | Son Güncelleme

Tatilinizi yurt dışında yapmak istiyor ancak vizesiz ülkeleri tercih etmek istiyorsanız bu liste tam size göre! Asya ve Avrupa'da 2020 vizesiz ülkelerinin yer aldığı listeden hem bütçenize hem de beğeninize uygun bir ülke seçebilirsiniz. Peki 2020 vizesiz ülkelerde kaç gün kalabileceğinizi biliyor musunuz? İşte güncellenmiş son listeyle 2020'de vizesiz ziyaret edebileceğiniz Avrupa ve Asya ülkeleri...

2020 yılında vizesiz gidebileceğiniz Asya ve Avrupa ülkeleri

Eğer tatil zamanlarınızı siz de yurt dışında geçirmek niyetindeyseniz ve vize problemi başınızı arıtıyorsa tam da sizin için geldik! Biletall.com’un son blog yazısında o hep başınızı ağrıtan, günün sonunda istemsizce ertelediğiniz yurt dışı planınızı gerçekleştirmek için dünyanın pek çok yerinden vize istemeyen ülkeleri buldu. Kağıtlar, evraklar ayrı ücretler derken yorulduğunu süreci şimdi unutun. Sadece kimliğinizi ya da normal pasaportunuzla girebileceğiniz Asya ve Avrupa ülkeleri biletall sizler için sıraladı.

Öncelikle merak ettiğinizi düşündüğümüz Avrupa ülkelerinden başlayalım.

VİZESİZ GİDEBİLECEĞİNİZ AVRUPA ÜLKELERİ VE KALABİLECEĞİNİZ SÜRELER

Avrupa bölgesi, bugün konumu itibariyle de yoğun olarak uçak seferlerinin gerçekleştiği ve biraz araştırmayla çok uygun, ekonomik fiyatlı uçak biletleri bulabileceğiniz ülkelerden oluşuyor. Pasaport, vize ve farklı farklı evraklarla uğraşmadan gidip görebilir, seyahat planlarınıza ekleyebilirsiniz.

HANGİ ÜLKE KAÇ GÜN?

  1. Andorra 90 gün

  2. Arnavutluk 90 gün

  3. Azerbaycan 30 gün

  4. Belarus-Beyaz Rusya 30 gün

  5. Bosna-Hersek 120 gün

  6. Gürcistan 365 gün

  • KKTC Serbest Dolaşım

  • Karadağ 90 gün

  • Kosova 90 gün

  • Kuzey Makedonya Cumhuriyeti 90 gün

  • Moldova 90 gün

  • Sırbistan 90 gün

  • Ukrayna 90 gün

  • Ermenistan 90 gün

    • Peki, Dünya’nın çatısı olan Asya’da durum nasıl? Asya’da hangi ülkeler Türk vatandaşlarına vizesiz geçiş imkanı sunuyor?
    Bu liste Avrupa’daki ülkelere göre biraz daha geniş. Özellikle daha egzotik bir seyahat düşünüyorsanız, Asya’da vizesiz geçiş sunan ülkeler hakkında kalabileceğiniz süreleri birlikte inceleyelim.

    VİZESİZ GİDEBİLECEĞİNİZ ASYA ÜLKELERİ VE KALABİLECEĞİNİZ SÜRELER

    HANGİ ÜLKEDE KAÇ GÜN KALINABİLİYOR?

    1. Bahreyn 90 gün

    2. Doğu Timor 30 gün

    3. Endonezya 30 gün

    4. Filipinler 30 gün

    5. Filistin 30 gün

    6. Güney Kore 90 gün

    7. Hong Kong 90 gün

    8. Irak 30 gün

    9. İran 90 gün

    10. Japonya 90 gün

    11. Katar 14 gün

    12. Kazakistan 30 gün

    13. Kırgızistan Süresiz

    14. Kuveyt 90 gün

    15. Lübnan 90 gün

    16. Makau 30 gün

    17. Maldivler 30 gün

    18. Malezya 90 gün

    19. Moğolistan 30 gün

    20. Myanmar 28 gün

    21. Nepal 15,30,90 gün

    22. Özbekistan 30 gün

    23. Singapur 90 gün

    24. Sri Lanka 30 gün

    25. Suriye 90 gün

    26. Tacikistan 60 gün

    27. Tayland 30 gün

    28. Tayvan 30 gün

    29. Umman 30 gün

    30. Ürdün 90 gün
      GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
    PARTNERİşte ideal kadın vücudu!İşte ideal kadın vücudu!
    İlginç yöntem! Otomobili donmasın diye...İlginç yöntem! Otomobili donmasın diye...
    Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    Anahtar Kelimeler:
    vizesiz ülkeler 2020 vizesiz ülkeler seyahat

    En Çok Okunan Haberler

    Kritik görüşme sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

    Kritik görüşme sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

    Bikinili paylaşımıyla Instagram'ı salladı!

    Bikinili paylaşımıyla Instagram'ı salladı!

    Çok tartışılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ziyaret

    Çok tartışılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ziyaret

    Yoğun bakımdaki sosyal medya fenomeninden kötü haber

    Yoğun bakımdaki sosyal medya fenomeninden kötü haber

    Acun'dan Survivor'a görkemli giriş! 3 ayrı araçla geldi

    Acun'dan Survivor'a görkemli giriş! 3 ayrı araçla geldi

    Esad rejimi, Halep’in kontrolünü ele geçirdi

    Esad rejimi, Halep’in kontrolünü ele geçirdi

    İlginizi Çekebilir

    Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

    Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

    Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

    Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

    Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

    Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

    Enkaz altından çıkarılan annenin feryadı yürekleri yaktı

    Enkaz altından çıkarılan annenin feryadı yürekleri yaktı

    Dünyanın ilgisini çeken ırk! "Eksi 45 dereceye dayanıklı"

    Dünyanın ilgisini çeken ırk! "Eksi 45 dereceye dayanıklı"

    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    İlginç yöntem! Otomobili donmasın diye...

    İlginç yöntem! Otomobili donmasın diye...

    E-5’te geri geri giden araçlar bu kadarına pes dedirtti

    E-5'te 'pes' dedirten görüntü

    Kartal'da denizden ceset çıktı

    Kartal'da korkunç olay

    Düğünden dönenleri taşıyan minibüs devrildi! 10 yaralı

    Düğün dönüşü kaza! 10 yaralı

    Antalya'da şubat ayında deniz keyfi

    Antalya'da şubat ayında deniz keyfi

    'Obezite körlüğe neden olabilir' uyarısı

    'Obezite körlüğe neden olabilir' uyarısı

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.