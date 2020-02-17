2020 yılında vizesiz gidebileceğiniz Asya ve Avrupa ülkeleri

Eğer tatil zamanlarınızı siz de yurt dışında geçirmek niyetindeyseniz ve vize problemi başınızı arıtıyorsa tam da sizin için geldik! Biletall.com’un son blog yazısında o hep başınızı ağrıtan, günün sonunda istemsizce ertelediğiniz yurt dışı planınızı gerçekleştirmek için dünyanın pek çok yerinden vize istemeyen ülkeleri buldu. Kağıtlar, evraklar ayrı ücretler derken yorulduğunu süreci şimdi unutun. Sadece kimliğinizi ya da normal pasaportunuzla girebileceğiniz Asya ve Avrupa ülkeleri biletall sizler için sıraladı.

Öncelikle merak ettiğinizi düşündüğümüz Avrupa ülkelerinden başlayalım.

VİZESİZ GİDEBİLECEĞİNİZ AVRUPA ÜLKELERİ VE KALABİLECEĞİNİZ SÜRELER

Avrupa bölgesi, bugün konumu itibariyle de yoğun olarak uçak seferlerinin gerçekleştiği ve biraz araştırmayla çok uygun, ekonomik fiyatlı uçak biletleri bulabileceğiniz ülkelerden oluşuyor. Pasaport, vize ve farklı farklı evraklarla uğraşmadan gidip görebilir, seyahat planlarınıza ekleyebilirsiniz.

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