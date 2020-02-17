2020 yılında vizesiz gidebileceğiniz Asya ve Avrupa ülkeleri

Eğer tatil zamanlarınızı siz de yurt dışında geçirmek niyetindeyseniz ve vize problemi başınızı arıtıyorsa tam da sizin için geldik! Biletall.com’un son blog yazısında o hep başınızı ağrıtan, günün sonunda istemsizce ertelediğiniz yurt dışı planınızı gerçekleştirmek için dünyanın pek çok yerinden vize istemeyen ülkeleri buldu. Kağıtlar, evraklar ayrı ücretler derken yorulduğunu süreci şimdi unutun. Sadece kimliğinizi ya da normal pasaportunuzla girebileceğiniz Asya ve Avrupa ülkeleri biletall sizler için sıraladı.
Öncelikle merak ettiğinizi düşündüğümüz Avrupa ülkelerinden başlayalım.
Avrupa bölgesi, bugün konumu itibariyle de yoğun olarak uçak seferlerinin gerçekleştiği ve biraz araştırmayla çok uygun, ekonomik fiyatlı uçak biletleri bulabileceğiniz ülkelerden oluşuyor. Pasaport, vize ve farklı farklı evraklarla uğraşmadan gidip görebilir, seyahat planlarınıza ekleyebilirsiniz.
Andorra 90 gün
Arnavutluk 90 gün
Azerbaycan 30 gün
Belarus-Beyaz Rusya 30 gün
Bosna-Hersek 120 gün
Gürcistan 365 gün
KKTC Serbest Dolaşım
Karadağ 90 gün
Kosova 90 gün
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti 90 gün
Moldova 90 gün
Sırbistan 90 gün
Ukrayna 90 gün
Peki, Dünya’nın çatısı olan Asya’da durum nasıl? Asya’da hangi ülkeler Türk vatandaşlarına vizesiz geçiş imkanı sunuyor?
Bu liste Avrupa’daki ülkelere göre biraz daha geniş. Özellikle daha egzotik bir seyahat düşünüyorsanız, Asya’da vizesiz geçiş sunan ülkeler hakkında kalabileceğiniz süreleri birlikte inceleyelim.
Bahreyn 90 gün
Doğu Timor 30 gün
Endonezya 30 gün
Filipinler 30 gün
Filistin 30 gün
Güney Kore 90 gün
Hong Kong 90 gün
Irak 30 gün
İran 90 gün
Japonya 90 gün
Katar 14 gün
Kazakistan 30 gün
Kırgızistan Süresiz
Kuveyt 90 gün
Lübnan 90 gün
Makau 30 gün
Maldivler 30 gün
Malezya 90 gün
Moğolistan 30 gün
Myanmar 28 gün
Nepal 15,30,90 gün
Özbekistan 30 gün
Singapur 90 gün
Sri Lanka 30 gün
Suriye 90 gün
Tacikistan 60 gün
Tayland 30 gün
Tayvan 30 gün
Umman 30 gün
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