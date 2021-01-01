HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 2020 yılının son cinayeti yine kadın cinayeti oldu

2020 yılının son cinayeti yine kadın cinayeti oldu

01.01.2021 14:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da dün gece 2020 yılının son dakikalarında eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan bir kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, şüpheli koca adliyeye sevk edildi.Olay, dün gece merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi’nde meydana geldi.

Bursa’da dün gece 2020 yılının son dakikalarında eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan bir kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, şüpheli koca adliyeye sevk edildi.
Olay, dün gece merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki Selma Taşkaya ile dini nikahlı eşi 26 yaşındaki Fahri Küçükdivan kıskançlık meselesi yüzünden telefonda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle aracına binen Fahri Küçükdivan; Selma Taşkaya’nın kaldığı evin önüne geldi. Burada konuşan çift kavga etmeye başladı. Bu sırada Fahri Küçükdivan aracında bulunan pompalı tüfeği alarak Selma Taşkaya’ya ateş etti. Bacağından ve karnından yaralanan Selma Taşkaya, kanlar içerisinde yere yığılırken Fahri Küçükdivan olay yerinden kaçtı. Durumu gören mahalle sakinleri sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Selma Taşkaya’yı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Olay yerinden kaçan Fahri Küçükdivan bir süre sonra devriye gezen ekiplerce gözaltına alındı. Fahri Küçükdivan ilk ifadesinde eşinin kendisini aldattığını iddia etti.
Olayın ardından hastanede tedavisi devam eden 25 yaşındaki Selma Taşkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, şüpheli koca Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kilolarıyla gündem olmuştu! İşte ünlü ismin son hali Kilolarıyla gündem olmuştu! İşte ünlü ismin son hali
Türk bilim insanı Antarktika seferinde keşfetti: Dünyada henüz tanımlanmamışTürk bilim insanı Antarktika seferinde keşfetti: Dünyada henüz tanımlanmamış
Uzman erbaş başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?Uzman erbaş başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Milli Piyango büyük ikramiye kazanan numara belli oldu!

Milli Piyango büyük ikramiye kazanan numara belli oldu!

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Sevgilisinden ayrıldı Survivor'a gidiyor! 'Takım arkadaşlarımla...'

Sevgilisinden ayrıldı Survivor'a gidiyor! 'Takım arkadaşlarımla...'

Dansöz oynattı! 'Aman Ebubekir Bey'e söylemeyin'

Dansöz oynattı! 'Aman Ebubekir Bey'e söylemeyin'

Silivri'de yılbaşı partisi verilen villaya baskın

Silivri'de yılbaşı partisi verilen villaya baskın

Dansözlü yılbaşı eğlencesine polis baskını

Dansözlü yılbaşı eğlencesine polis baskını

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

Polis Akademisi bekçi alımı 2021.. 400 mahalle/çarşı bekçi alımları sınavı ne zaman? 2021 bekçi alımı sınav giriş belgesi alma!

400 bekçi alımı yapılacak!

250 uzman yardımcısı alımı 2021... Uzman yardımcısı başvurusu nasıl, ne zaman yapılır? Uzman yardımcısı hangi kadrolardan alınacak?

250 uzman yardımcısı alımı yapılıyor!

Türk bilim insanı Antarktika seferinde keşfetti: Dünyada henüz tanımlanmamış

Türk bilim insanı Antarktika seferinde keşfetti: Dünyada henüz tanımlanmamış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikri Sağlar'a sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikri Sağlar'a sert tepki

Ardahan dondu! Termometreler -25'i gösterdi

Kar altındaki kent dondu! Termometreler -25'i gösterdi

Ortalık savaş alanına döndü: Evin içinden büyük bir gürültü koptu

Ortalık savaş alanına döndü: Evin içinden büyük bir gürültü koptu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.