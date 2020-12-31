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2020 yılının son uygulamalarında yoğunluk

31.12.2020 19:52 | Son Güncelleme:
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2020 yılının son uygulamalarında yoğunluk

Çankırı’da yılbaşı öncesi kent girişinde trafik uygulaması gerçekleştirildi.Korona virüs ile mücadele kapsamında 31 Aralık ile 4 Ocak tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Çankırı’da yılbaşı öncesi kent girişinde trafik uygulaması gerçekleştirildi.
Korona virüs ile mücadele kapsamında 31 Aralık ile 4 Ocak tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bu kapsamda 2020 yılının son saatlerinde Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent girişinde uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada tüm araçlar tek tek durdurulurken trafik yoğunluğu oluştu. Tüm sürücü ve yolcuların HES kodları sorgulanırken kurallara uymaları noktasında uyarılarda bulunuldu.
Ülke genelinde başlayacak olan kısıtlama öncesinde de vatandaşların çarşıda yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

2020 yılının son uygulamalarında yoğunluk

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