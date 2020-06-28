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2020 YKS cevap anahtarı yayınlandı! ÖSYM YKS-TYT-AYT-YDT soruları ve cevapları

EĞİTİM HABERLERİ  | 28.06.2020 20:59 | Son Güncelleme

ÖSYM tarafından yayınlanması beklenen YKS soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı. İşte 2020 TYT, AYT ve YDT sınav soruları ve cevaplarına ilişkin detaylar.

2020 YKS cevap anahtarı yayınlandı! ÖSYM YKS-TYT-AYT-YDT soruları ve cevapları

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı bu hafta sonu 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. Saat 10.15'te başlayan AYT sınavı 180 dakika sınav süresi sonrasında bitti.

Üniversite eğitimi görmek isteyen adaylar sınav çıkışlarında sorular ve cevapların yayınlanacağını merak ediyordu. İşte TYT, AYT ve YDT soru cevapları...

YKS 2020 TYT SORULARI VE CEVAP ANAHTARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YKS AYT SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS YDT SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. ÖSYM, güncellenen sınav takviminde YKS sınav sonuçlarının 28 Temmuz’da ilan edileceğini açıkladı.

ÖSYM BAŞKANI HALİS AYGÜN, YKS'Yİ DEĞERLENDİRDİ

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, tamamlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Kovid-19 salgını nedeniyle önceki yıllarda yapılan sınavlarda alınan tedbirlere ek olarak koruyucu önlemlerin hayata geçirildiğini belirterek, "Böylesi hassas bir dönemde, böylesi büyük bir organizasyonda, dezenfekte işlemlerinden maskeye kadar alınan önlemlerle ilgili her konu, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun görüşleri alınarak titizlikle incelendi ve sınavlar bu önlemler doğrultusunda uygulandı." dedi.

Aygün, 2020-YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testinin (TYT) dün tamamlanmasının ardından, bugün gerçekleştirilen Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testinin (YDT) sona ermesi üzerine AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

YKS'ye 2 milyon 437 bin 119 adayın başvurduğunu hatırlatan Aygün, "Sınav, Türkiye'de 81 il ve Lefkoşa dahil olmak üzere 188 sınav merkezinde gerçekleştirildi. YKS'de toplam 714 bin 181 sınav görevlisi yer aldı. 1 milyon 788 bin 694 adayın başvurduğu AYT oturumunda, 291 bin 932 sınav görevlisi, 128 bin 211 adayın başvurduğu YDT'de ise 29 bin 303 sınav görevlisi yer aldı." bilgisini verdi.

SORUMLU VE BİLİNÇLİ DAVRANAN ADAYLARA TEŞEKKÜR

Aygün, şöyle konuştu:

"Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl önceki yıllarda yapılan sınavlarda alınan tedbirlere ek olarak koruyucu önlemler de hayata geçirildi. Böylesi hassas bir dönemde, böylesi büyük bir organizasyonda, dezenfekte işlemlerinden maskeye kadar alınan önlemlerle ilgili her konu, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun görüşleri alınarak titizlikle incelendi ve sınavlar bu önlemler doğrultusunda uygulandı. Aldığımız tedbirlere uyarak sınav görevlilerimizin yönlendirmelerine göre hareket eden tüm adaylarımıza sorumlu ve bilinçli davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Sınav binalarında aldığımız önlemlere saygı göstererek binaların dışında herhangi bir kalabalık oluşmaması için çaba harcayan, sorumlu, bilinçli ve bizimle iş birliği içerisinde hareket eden tüm aday yakınlarına da selamlarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Bu zorlu süreçte bu büyük sınavın sağlıklı bir şekilde tamamlanmasında önemli katkı sunan İçişleri Bakanlığımıza, Milli Eğitim Bakanlığımıza, Sağlık Bakanlığımıza, Sınav Koordinasyon Kurulunda bulunan valilerimize, rektörlerimize, kaymakamlarımıza, belediyelerimize, milli eğitim müdürlüklerimize, nüfus müdürlüklerimize, emniyet müdürlüklerimize, jandarma komutanlıklarımıza, sınav koordinatörlerlerimize, sınav merkezlerimizde görev alarak katkı sağlayan tüm sınav görevlilerimize ve süreçlerin başından itibaren başarılı şekilde tamamlanması için özveriyle gayret gösteren tüm ekibime şükranlarımı sunuyorum.”

Sokağa çıkmayarak adaylar için evde kalan tüm vatandaşlara ve destek sunan herkese içtenlikle teşekkür eden ÖSYM Başkanı Aygün, sınav sonuçlarının ‪28 Temmuz‬'da açıklanacağını sözlerine ekledi.


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