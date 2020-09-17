2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayınlanıyor! YKS ek tercih ne zaman ve nasıl yapılır, ücreti ne kadar? ÖSYM giriş ekranı!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün'ün yaptığı duyuruda YKS ek yerleştirme tercihlerinin 17 Eylül'de başlayacağı ve 23 Eylül'de sona ereceği bildirildi. YKS ek tercih ücreti ne kadar araştıran üniversite adayları, YKS ek tercih ne zaman nasıl yapılır sorularına cevap arıyor. İlk tercihlerde üniversiteye yerleşemeyen üniversite adayları, ÖSYM'nin paylaşacağı YKS ek yerleştirme kılavuzu ile birlikte 2020 -2021 yılında üniversiteye yerleşmeyi umut ediyor. Bugün itibari ile başlayacak olan araştıran öğrencilere danışmanlar, tercih işlemlerini son güne bırakmamalarını öneriyor. İlk tercihlerden geriye kalan boş kontenjanlara yerleşecek olan üniversite adayları bir an önce ÖSYM'nin YKS ek tercih kılavuzunun erişime açmasını sabırsızlıkla bekliyor. Peki YKS ek tercihi nasıl yapılır, YKS ek tercih ücreti ne kadar ve nereye yatırılacak?

2020 YKS EK TERCİH TARİHLERİ!

2020 YKS ek tercihlerinin tarihleri nedir merak eden üniversite adayları ve velilere, 2020 YKS ek tercih tarhlerinin bugün itibari ile başladığını ve 23 Eylül 2020 Çarşamba günü 2020 YKS ektercihlerinin son günü olduğunu belirtelim. ÖSYM, YKS ek tercih sayfası ve diğer detayları paylaştığı anda haberimizin içerisine ekleyeceğiz.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

2020 YKS ek tercih ücreti ne kadar araştıran öğrencilere, ücretin ÖSYM kılavuzunu yayımladıktan sonra belli olacağını paylaşalım. YKS ek tercih ücretinin nereye yatırılacağını ve tercihlerin nasıl yapılacağına dair tüm detaylar da kılavuzda yer alacaktır. ÖSYM son dakika YKS ek tercih kılavuzunu yayımladığında haberimizde olacaktır.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr Halis Aygün YKS ek tercihlerini duyurusunu şu sözleri ile yapmıştı;

"Değerli YKS adaylarımız,

2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzunu yarın yayımlayacağız.

Tercihlerinizi 17-23 Eylül tarihlerinde http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.

Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim. #2020YKS "



