2020 YKS kılavuzu güncellendi

ÖSYM sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS), Başkanlığımızca 27 – 28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacaktır. 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu, sınav tarihleri ve Yükseköğretim Kurulunun 2020-YKS’ye ilişkin aldığı kararlar doğrultusunda güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır."
2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) Kılavuzunun Güncellenmesihttps://t.co/GFud3eiKOa pic.twitter.com/tqCNlj3Wvi— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) May 14, 2020
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