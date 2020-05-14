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2020 YKS kılavuzu güncellendi

EĞİTİM HABERLERİ  | 14.05.2020 10:47 | Son Güncelleme

ÖSYM, YKS'ye girecek adaylar için yaptığı açıklamada Yükseköğretim Kurumları Sınavı kılavuzunun güncellendiğini bildirdi.

2020 YKS kılavuzu güncellendi

ÖSYM sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS), Başkanlığımızca 27 – 28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacaktır. 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu, sınav tarihleri ve Yükseköğretim Kurulunun 2020-YKS’ye ilişkin aldığı kararlar doğrultusunda güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır."


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