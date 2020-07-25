2020 YKS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM giriş sorgulama sayfası

2020 YKS'nın beklenen üniversite sınav sonuçları, ÖSYM'nin giriş sorgulama sayfasında yayınlandı. YKS'da heyecanlı bekleyiş sona ererken, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sonuç sayfasında T.C kimlik numarası ve şifre ile sonuçlar görülebiliyor.

2020 YKS baraj puanları, Temel Yeterlilik Testi (TYT) 150 puan olarak açıklanırken, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 170 puan olarak açıklandı.

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Tercih başvuruları ne zaman başlayacak? (ÖSYM'den "DİKKAT" açıklamaları)

2020 YKS tercih kılavuzu, sınav sonuçlarının hemen öncesinde ÖSYM'nin kılavuzlar sayfasında yayımlandı. 21 Temmuz 2020'de yayımlanan kılavuzda yer alan YKS tercih başvuruları, 6 Ağustos 2020 tarihinde başlıyor, 14 Ağustos 2020 tarihinde sona eriyor. Başvuru süresi 8 gün olarak açıklandı. Başvurular 14 Ağustos saat 23:59'a kadar ÖSYM AİS sayfasında yapılabilecek.

Tercih başvuruları üzerine ÖSYM'den "DİKKAT" açıklamaları

Dikkat 1: Kurum, başvuru yapılırken kılavuzda yer alan Tablo 3 ve Tablo 4'ün dikkatlice incelenmesi gerektiği açıkladı. Tablo 3 ve Tablo 4'te üniversiteye dair bölümlerin koşul ve açıklamaları bulunmaktadır.