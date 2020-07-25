2020 YKS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM giriş sorgulama sayfası

2020 YKS'nın beklenen üniversite sınav sonuçları, ÖSYM'nin giriş sorgulama sayfasında yayınlandı. YKS'da heyecanlı bekleyiş sona ererken, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sonuç sayfasında T.C kimlik numarası ve şifre ile sonuçlar görülebiliyor.
2020 YKS baraj puanları, Temel Yeterlilik Testi (TYT) 150 puan olarak açıklanırken, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 170 puan olarak açıklandı.
SINAV SONUÇLARI SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2020 YKS tercih kılavuzu, sınav sonuçlarının hemen öncesinde ÖSYM'nin kılavuzlar sayfasında yayımlandı. 21 Temmuz 2020'de yayımlanan kılavuzda yer alan YKS tercih başvuruları, 6 Ağustos 2020 tarihinde başlıyor, 14 Ağustos 2020 tarihinde sona eriyor. Başvuru süresi 8 gün olarak açıklandı. Başvurular 14 Ağustos saat 23:59'a kadar ÖSYM AİS sayfasında yapılabilecek.
Dikkat 1: Kurum, başvuru yapılırken kılavuzda yer alan Tablo 3 ve Tablo 4'ün dikkatlice incelenmesi gerektiği açıkladı. Tablo 3 ve Tablo 4'te üniversiteye dair bölümlerin koşul ve açıklamaları bulunmaktadır.
Dikkat 2: Öğrenci adayı, başvuru sırasında tercihlerini gerçekleştikten sonra başvuru ekranında "2020-YKS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir." cümlesini muhakkak görmelidir.
Dikkat 3: Kılavuzda yer alan üniverste puanları, yüzdelik dilimler 2019'a göre verileri verilmiştir. 2019 verilerini göre öğrenci adayı dikkatlice incelemelidir. Kurum. öğrenci adaylarına "başarı sırasını" karşılaştırma üzerinden "yol gösterici" olabilir açıklamasında bulundu.
2020 YKS tercih kılavuzu sayfasına gitmek için TIKLAYINIZ
Başvurular 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23:59'ta sona eriyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, tercihlere dair sonuçları ÖSYM sınav takviminde açıklamıyor. Geçen senelere bakıldığında tercih sonuçları YKS tercih, iki hafta sonra açıklanması (28 Ağustos 2020) açıklanması bekleniliyor.
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