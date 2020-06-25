2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Pandemi, sokağa çıkma yasakları ve karantina süreci nedeniyle tarihi konusunda büyük belirsizliklerin yaşandığı YKS 2020 nihayet gelip çattı. 27 Haziran ve 28 Haziran tarihlerinde üniversitesi adayları sınav merkezlerinde ter dökerken aileleri de heyecan dolu bir bekleyiş yaşayacak. Sınava girecek öğrenciler, sınav saatini kaçırmamak için YKS sınav saatleri konusunda iyi bir araştırma yapıp kendilerini hazırlıyorlar. Üç oturumdan oluşacak olan YKS 2020 sürecinin ilk oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak. İkinci oturum 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15’te, üçüncü oturum ise 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45’te gerçekleşecek. Sınavın tamamlanmasının ardından herkesin sabırsızlıkla öğrenmek isteyeceği konulardan bir tanesi de YKS sonuçları. Pandemi nedeniyle bir hayli zorlu bir sınav hazırlık süreci yaşayan öğrenci ve veliler, YKS sonuçları açıklanma tarihini de oldukça merak ediyor. YKS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak 2020 “YKS ne zaman açıklanacak?” sorusu sınava girecek adayların ve velilerinin gündeminde. Karantina tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlamaları altında başarılı bir şekilde tamamlanması planlanan 2020 YKS sınav sonuçlarının 28 Temmuz 2020 tarihinde ilan edilmesi planlanıyor. “YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?” diye merak edenler, sınav tamamlandıktan en geç 1 ay sonra bütün meraklarını giderebilecek.

YKS Puan Hesaplama YKS puan hesaplama işlemi için adayların karşısına yerleştirme puanı ile ham puan olmak üzere iki ayrı değer çıkıyor. Her puan türünde YKS puan hesaplama işlemi yaparken ÖSYM’nin verdiği başlangıç değeri bulunuyor. Başlangıç değerlerinin üstüne testlerde yapılan netler ve o yılki soru katsayıları çarpılarak ekleniyor. Bu sayede farklı puan türlerindeki ham puanlar oluşuyor. Ham puanların üzerine okuldan alınan okul puanlarının eklenmesi ile yerleştirme puanları ortaya çıkıyor. Adaylar, resmi sonuçlar açıklanana kadar yaklaşık puanlarını öğrenmek için internetteki çeşitli araçları kullanarak da otomatik olarak YKS puan hesaplama işlemlerini yapabiliyor. YKS Sıralama Hesaplama ÖSYM; her sene sınava giren adayları, kendi aralarında sınavdaki sonuçlarına ve puanlarına göre bir sıralamaya sokuyor. Böylece her bir aday için bütün puan türlerinde sıralama belirleniyor. Adaylar YKS sıralama hesaplama işlemlerinin nasıl yapıldığını da merak ediyor. Tıpkı YKS puan hesaplama sürecinde olduğu gibi 2020 YKS sıralama sonuçları için de ham ve yerleştirme sıralaması olarak iki ayrı tür bulunuyor.