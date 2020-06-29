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2020 YKS soru ve cevapları açıklandı! İşte 2020 YSK Kitapçığı!

EĞİTİM HABERLERİ  | 29.06.2020 08:30 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta sonu sınava giren öğrencilerin 2020 YKS soru ve cevapları açıklandı mı sorusunun cevabı geldi. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre soru kitapçığına ve cevaplarına adaylar ulaşabilecek. 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları yayımlandı. Detaylar haberimizde...

2020 YKS soru ve cevapları açıklandı! İşte 2020 YSK Kitapçığı!

2020 YKS soru ve cevapları açıklandı mı?

Yükseköğretim Kurumları sınavı hafta sonu yapılan oturumlar ile birlikte sona erdi. Binlerce öğrencinin üniversite hayaliyle girdiği sınav bittikten hemen sonra adaylar, 2020 YKS soru ve cevapları açıklandı mı sorusuna cevap aramaya başladılar. Sona eren 2020 YKS'nin soru ve cevaplarını ÖSYM açıkladı.

İşte ÖSYM'den YKS 2020 soru ve cevapları için yapılan açıklama!

27 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına 28 Haziran 2020 tarihinde saat 20.50'den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

2020-YKS (TYT, AYT ve YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları

2020-YKS (TYT, AYT ve YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları için;TIKLAYINIZ

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