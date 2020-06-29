2020 YKS soru ve cevapları açıklandı! İşte 2020 YSK Kitapçığı!

Yükseköğretim Kurumları sınavı hafta sonu yapılan oturumlar ile birlikte sona erdi. Binlerce öğrencinin üniversite hayaliyle girdiği sınav bittikten hemen sonra adaylar, 2020 YKS soru ve cevapları açıklandı mı sorusuna cevap aramaya başladılar. Sona eren 2020 YKS'nin soru ve cevaplarını ÖSYM açıkladı.

İşte ÖSYM'den YKS 2020 soru ve cevapları için yapılan açıklama!

27 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına 28 Haziran 2020 tarihinde saat 20.50'den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

2020-YKS (TYT, AYT ve YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları

2020-YKS (TYT, AYT ve YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları için;TIKLAYINIZ

